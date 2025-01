Un tycoon di successo ma anche un politico spregiudicato e dalla storia personale discutibile. Ma la vera domanda non è chi è “The Donald” bensì cosa pensa, di chi si circonda e qual è il retroterra culturale e politico che animerà il suo mandato e ispirerà la politica internazionale negli anni a venire. Steve Bannon, Peter Thiel, Curtis Yarvin, JD Vance, Jared Kushner, Elon Musk sono i vari attori, protagonisti o co-protagonisti, che per conto di Trump stanno interpretando e realizzando lo schema ideologico del movimento ‘M.A.G.A.’ (Make America Great Again): sono loro gli alfieri del Trumpismo. Analizzare il “Trumpismo”, comprendendo gli uomini che fanno parte di questa nuova ideologia degli anni venti del Duemila, significa poter comprendere e leggere l’agenda politica degli Stati Uniti, le sfide e gli obiettivi di una potenza che si appresta ad essere sfidata nel ruolo di egemone globale. Torna in questa nuova edizione ampliata ed accresciuta il primo ed unico pamphlet di battaglia e di denuncia volto a smascherare il vero volto di Donald Trump.

Gli autori

Questo libro raccoglie i contributi di alcune delle voci più autorevoli e incisive nel panorama della controinformazione e dell’analisi politica e geopolitica italiana. Valerio Savioli, Daniele Perra, Maurizio Blondet, Andrea Marcigliano, Gianluca Marletta e Claudio Mutti, insieme alle realtà metapolitiche di Raido e Rigenerazione Evola, uniscono competenze e sensibilità differenti per affrontare temi complessi e attuali come quello del Trumpismo.

Giornalisti, studiosi, scrittori e attivisti: nelle loro diverse provenienze e competenze, gli autori condividono un approccio critico e indipendente, offrendo chiavi di lettura originali e approfondite su di una questione dai riflessi globali, culturali e politici. Un’opera che nasce dall’intersezione di idee e prospettive, con l’intento di stimolare il dibattito e la riflessione per capire cosa pensa e cosa vuole Donald Trump.

Trumpismo. La lunga marcia di Maga da Bannon a JD Vance con saggi di Valerio Savioli, Daniele Perra, Maurizio Blondet, Andrea Marcigliano, Gianluca Marletta, Claudio Mutti, Comunità Militante Raido, RigenerAzione Evola – collana politikòn – pagine: 174, euro 14. Acquistabile qui

Yunus Musah Yunus Musah su Barbadillo.it