Gran Bretagna, primi Anni Sessanta. Il cinema del terrore vive il suo momento d’oro e le pellicole della Hammer Film sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo. Il duo Peter Cushing – Christopher Lee sbanca i botteghini interpretando personaggi celebri (Van Helsing, Dracula, la Mummia, Viktor Frankenstein) o inventati di sana pianta dagli sceneggiatori che conquistano il pubblico internazionale.

Il successo della Hammer è tuttavia insidiato da una casa di produzione cinematografica concorrente, la Amicus Productions, anch’essa specializzata in film del terrore pur un po’ meno gotici e un po’ più orientati alla fantascienza.

Peraltro la Amicus “ruba” periodicamente alla Hammer attori e registi, compresi i “golden boys” Lee e Cushing.

Il “Martello” del Terrore

La Hammer Film Production nasce a Londra sul finire degli Anni Trenta. I primi film sono classici del cinema, … Solo negli Anni ’50 H. punta sul genere horror gotico che sarebbe diventato marchio di fabbrica della società per i successivi vent’anni. Dracula il vampiro di Terence Fisher del 1958 manda definitivamente in pensione il Dracula Universal di Bela Lugosi, imponendo Cristopher Lee come il nuovo conte-vampiro del grande schermo. Costato 85 mila sterline (equivalente odierno di oltre 2 milioni di sterline), ne incassa globalmente 3,5 milioni (circa 107 milioni odierne); sull’onda del successo il film dà anche origine ad una serie di seguiti e spin-off, che dura fino al 1972.

