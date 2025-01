A Complete Unknown di James Mangold è un film su Bob Dylan, di cui Bob Dylan è ispiratore e produttore esecutivo, oltre che autore delle canzoni cantate da Timothée Chalamet, tutte del periodo 1961-65.

Il film s’intitola così per un verso di Like a Rolling Stone: nella canzone, a essere ridotta “come una completa sconosciuta” è Edie Sedgwick, nata ricca e bella, modella, poi attrice per Andy Warhol. Vittima della droga, la Segdwick morì dimenticata nel 1971, a 28 anni, nei termini usati da Dylan, che amava leo quanto odiava Wahrol.

Invece nel film di Mangold, ma solo all’inizio, il completo sconosciuto è Robert Allen Zimmerman, che arriva a New York per far sentire al cantautore folk Woody Guthrie (Scott McNairy) il brano che ha scritto su di lui e per lui. Lo trova in un ospedale del New Jersey, incapace di parlare, assistito dal collega Pete Seeger (Edward Norton). Ed è quest’ultimo che introdurrà Dylan nei ritrovi folk del Greenwich Village newyorkese. Lo pseudonimo “Dylan” è un omaggio al poeta Dylan Thomas (nella saga gallese Mabinogion, Dylan è “il figlio del mare”).

Il resto del film, basato sulla biografia scritta da Elijah Wald, intreccia episodi privati e professionali (l’amicizia con Johnny Cash, interpretato da Boyd Holbrook). Lato amori, spicca l’italo-americana Sylvie Russo (Elle Fanning), che in realtà si chiamava Suze Rotolo (e sposerà un italiano di Perugia). Poi viene il sodalizio ben più noto, ma meno intenso, con Joan Baez (Monica Barbaro).

Narrando quattro anni in quasi due ore e mezza, il film di Mangold è chiaro anche per chi, solo ora, apprenda che esiste Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura nel 2016. Il Dylan di Chalamet è uno con molto da dire e poco da dare: il contrario di ciò che le donne preferiscono. E’ tramite lui che il Dylan reale chiede scusa perfino alla Baez, la cui canzone Diamonds and Rust era stata devastante per lui.

Avete più di 60 anni? Un grande della canzone vi emoziona di più di un grande della politica? A Complete Unknown offre una sobria, a tratti commovente, ricapitolazione dell’epoca in cui – negli Usa e in Europa – una persona su quattro aveva meno di venticinque anni.

A Complete Unknown di James Mangold, con Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scott McNairy, Boyd Holbrook, 140′

