La televisione in bianco e nero trasmette Belfagor e Studio Uno, in Vietnam cresce l’impegno Usa e a Roma apre il Piper. Come ogni anno, le avventure extraconiugali estive gonfiano gli introiti dell’agenzia d’investigazioni private dove lavora Ernesto Di Gianni. L’inattesa prosperità caratterizza la Roma un po’ cinica e un po’ indolente che fa da sfondo a un’indagine decisamente non di routine. Scapolo per pigrizia e quasi quarantenne per anagrafe, Ernesto vivacchia senza passioni, non legge, non va al cinema, mangia quello che gli capita, non si appassiona al calcio né alla politica; le sue amicizie sono quelle superficiali delle botteghe sotto l’ufficio, la sola relazione amorosa è con una prostituta non più giovanissima. Imbattutosi in un possibile delitto, comincia una personale investigazione, all’insaputa dei superiori, che lo metterà di fronte al dolore, ai fantasmi del passato, ai pericoli di un presente dove si mescolano passioni private e misteri pubblici, servizi segreti e un dopoguerra che sembra non voler finire mai. Su tutto, una singolare vedova, la cui vita cela misteri che sarebbe meglio non svelare.

La vedova nera. La prima indagine di Ernesto Di Gianni di Giuseppe Del Ninno

2024, pp. 204Prefazione di: Stenio Solinas