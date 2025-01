E poi dicono peste e corna degli Inglesi! Che sarebbero anche un popolo di ipocriti sconsacrati e senza rispetto. Tutte fandonie! Ecco le prove che testimoniano l’amore dei Brits per il sacro. Pensa che hanno di nuovo tappezzato, e sarebbe la seconda volta in pochi mesi, le stazioni del tube di Londra con manifesti della Madonna. E come li chiameresti se non devoti a Maria? Impiegando la modella della prima volta, si intende, che verrà presto santificata. Ma con l’espressione ancora più dolce e tenera e…assorta. E, soprattutto, con la birra stappata fra le mani. Non lo chiami commistione fra sacro e profano? Ignoro se i buontemponi del birrificio useranno la modella che interpreta così bene l’essenza divina di Maria vergine, mostrandola, provocante, in guêpière, reggicalze e tacchi alti. C’è da aspettarselo. Il contrasto rende. Trattasi di evoluzione naturale. Sta di fatto che la Madonna con la birra ruba la scena, attira, commuove, irrita e fa pensare. Ella ci suggerisce paradisi artificiali, terreni, dove fiumi di birra scorrono, ma quelli del birrificio dicono che la bevanda è senza alcol. Bando alla celia e veniamo al sodo. Di bacchettoni baciapile cattolici che in Italia fanno di Cristo un brand lucrativo, è pieno il creato, io non sono fra questi ma, comunque cristiano, per inclinazione e scelta -un po’ come il vituperato Pasolini quando parlava, ispirato, di cattedrali, croci e statue del Cristo-, dico allora senza indugio che usare la Madonna urta, mette a disagio, infine irrita. Ovvero la blasfemia dietro l’angolo, l’oltraggio nascosto da nobili motivi sociali: -bevi la nostra birra che non prendi la ciucca-.

Capisco che è solo pubblicità, ma perché non hanno scelto un altro soggetto? Che so?, una delle loro tante regine inglesi o Enrico VIII in giarrettiere e spadino, mentre ordina di far secca un’altra moglie. Dirai: ma gli Inglesi sono capaci di farlo. Business is business. Ancora non si è vista la Madonna che tracanna dalla bottiglia. C’è tutto il tempo per vederla. Esagero? Forse. In fondo è solo promozione pubblicitaria, mica è sconcia l’immagine di Maria, tutt’altro, suggerisce soltanto e ammalia, tanto la modella interpreta bene il ruolo, colta da improvvisa ispirazione. Io, che sono sensibile al fascino femminile, mi confondo due volte. Per l’altissima creatura, simbolo di cristianità non c’è pace, e perché la modella è davvero brava e bella. Chi le impedirà di mostrarsi ancora sotto altre vesti, per promuovere l’uso di anticalcare o preservativi, magari ammiccando in déshabillé? Tanto si tratta solo di pubblicità, ripeterebbero gli Albionici. Non intendiamo offendere nessuno, tantomeno i credenti. Per ora Cristo non lo hanno coinvolto, si vede che per loro è inarrivabile.

Interpellato sull’argomento, un responsabile pubblicitario del birrificio mi fa cortesemente notare che avrei preso un abbaglio, non si tratterebbe della Madonna quella ritratta nel tube, ma di una monaca. Ma te ci credi? Cambierebbe qualcosa? Quanti come me son cascati nell’inganno -voluto-? Ma poi Madonna o suora non fanno sempre parte della stessa famiglia?

Se volete comunque venire a Londra per una gita ve lo do io l’indirizzo giusto: Victoria & Albert museum, sala del Barocco. Lì c’è la Virgin of Sorrow, capolavoro di José Mora, Il mezzobusto di enorme suggestione incarna il dolore sedimentato di Maria per il figlio morto, e, da sola, merita un viaggio.

Lucky Saint, a religious-themed alcohol-free beer, had a good Dry January. It credits a compelling out-of-home campaign showing nuns giving in to temptation.

New alcohol-free beer brand Lucky Saint has leaned into its religious name for a series of out-of-home ads encouraging people to switch to its 0.5% lager for Dry January rather than stop drinking completely. Rankin Creative captured imagery for the campaign, which also features still-life photography from Sun Lee, while Megan Taylor headed up creative from Lucky Saint’s side.

E così sia.

Lorenzo Ferrara