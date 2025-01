Pubblichiamo una breve presentazione della rivista Fuoco, spazio anticonformista, attento ai fenomeni sociali, alle tradizioni e alla politica internazionale fuori dallo schema unipolare. (a.f.)

«PORNOCRAZIA. L’ideologia del godimento governa il mondo»

Il nuovo numero di ‘FUOCO’ è pronto a disturbare il sonno dei gendarmi del politicamente corretto.

Dopo un autunno caldo, anzi caldissimo, FUOCO torna con un nuovo numero invernale dai temi decisamente inaspettati. Al di là di ogni retorica bigotta o moralista, infatti, è innegabile che dalla pubblicità dei biscotti fino all’arte, tutto è inquinato da un uso politico, spasmodico e malato del sesso e di una pornografia che degrada in perversione ed edonismo narcisistico. Perchè?

Per rispondere a questa domanda lo Speciale della Rivista sarà dedicato ad un’analisi a trecentosessanta gradi del brodo culturale in cui siamo immersi: siamo passati dalla (vera o presunta) democrazia alla pornocrazia. Sveleremo maschera e volto di questo nuovo paradigma politico, antropologico e sociale grazie ai contributi di Mario Polia, Enrico Petrucci, Francesca Totolo, Fabrizio Fratus e Riccardo Tennenini.

Non poteva mancare uno sguardo al Medio Oriente e alla Siria. E lo facciamo con Matteo Carnieletto, già Vice caposervizio de ilGiornale, e tra i pochi giornalisti italiani ad aver intervistato Bashar Assad. In esclusiva per FUOCO, Carnieletto ci conduce nelle ultime ore di Damasco e racconta degli scenari che ci attendono in quella terra martoriata.

Del tema del controllo dell’informazione e della manipolazione realizzata attraverso una narrazione mainstream ne parla Martina Pastorelli, reduce dall’ultimo convegno del network ‘Se questo è l’Uomo’ dove ci siamo fermati a riflettere proprio su questi temi.

Un ampio dossier ci conduce nei lidi del cinema e dei mass media con due pesi massimi che – in grande esclusiva – FUOCO ha intervistato per i suoi Lettori. Parleremo dell’attacco alla settimana arte con il maestro Enrico Vanzina, che non risparmia critiche al politicamente corretto. E proseguiremo dialogando con il critico e massmediologo Carlo Freccero.

Torna sugli scaffali un’opera ormai inedita di Antonio Medrano, grazie alla raccolta di una serie di scritti in parte inediti ed in parte ritrovati del grande pensatore spagnolo grazie alla nuova opera edita da Cinabro Edizioni come ci racconta Enzo Iurato.

All’indigesta categoria dei fascio-fobi è dedicata l’intervista ad Alberto Busacca, redattore di ‘Libero’, con il quale indaghiamo la progressiva patologizzazione dell’antifascismo contemporaneo, che vede fascisti e golpe un po’ ovunque.

E non poteva mancare un contributo del giornalista e pensatore conservatore più misterioso in circolazione: torna su questo numero la firma di Boni Castellane, reduce del suo ultimo libro, “I due mondi”.

Ci riporta coi piedi saldamente sulla terra l’analisi di Andrea Marcigliano. Mai come in questi giorni il mondo vede un propagarsi di conflitti sempre più intensi e tra loro intrecciati. Guerra a distanza, droni, strategie militari, continue dichiarazioni di una guerra sempre più mediatizzata: proviamo a capirne di più.

Come sempre, FUOCO non è solo approfondimenti ed una grafica esplosiva, curata dalle mani sapienti dei creativi di La Miccia Graphic Lab. Spazio anche su questo numero della Rivista all’arte con le illustrazioni d’autore di Nemo, già disegnatore ufficiale di Cinabro Edizioni.

…E tanti, tanti altri articoli e Autori vi aspettano nel 16° numero di FUOCO!

Dove la trovate? Non in edicola ma attraverso la distribuzione autonoma e indipendente della Rivista. L’unico mezzo per garantire l’indipendenza e l’autofinanziamento del nostro progetto editoriale controcorrente.

Per acquistare Fuoco, cliccare qui.

