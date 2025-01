Assistendo nel 1672 al linciaggio dei fratelli de Witt, Baruch Spinoza, il grande filosofo ebreo portoghese, divenuto cittadino di Amsterdam, esclamò, sconvolto: ”Ultimi barbarorum!”.

Mi sono venute in mente queste parole leggendo, su Le Figaro, le cronache (raccapriccianti) dei festeggiamenti, da Parigi a Marsiglia, inscenati per la morte di Jean-Marie Le Pen. ”Questo sporco razzista è morto!”, si leggeva su un cartellone.

Bruno Retailleau, ministro dell’Interno, ha commentato: “Nulla può giustificare la danza su un cadavere. La morte di un uomo, anche di un avversario politico, dovrebbe ispirare sentimenti di riserbo, di dignità. Queste scene sono semplicemente disgustose”.

La mia filosofia è lontanissima da quella della “buonanima”: il suo tradizionalismo antilluministico, i suoi mentori, il suo antigollismo, il suo antisemitismo non potrebbero essermi più estranei. Il problema, però, è un altro.

Le Pen ha dato voce a una Francia profonda, provinciale, antimoderna, antropologicamente cattolica, che si richiamava a valori (Famiglia, Tradizione, Autorità) che sono iscritti nell’umano e che, quando non vengono in qualche modo riconosciuti, possono degenerare in reazioni barbariche.

Nei paesi di antica tradizione liberaldemocratica, il seguito non irrilevante di Le Pen (nel 2002 fu finalista nelle presidenziali) si sarebbe riconosciuto nell’ala destra di un partito conservatore con le carte in regola sul piano della democrazia liberale e, in quel partito, sarebbe stato depurato da pulsioni disumane.

Perché nei paesi latini quest’opera di “integrazione liberale” è impossibile? Forse la spiegazione sta nel manicheismo – che l’illuminismo ha ereditato dalla dogmatica religiosa – per cui in politica si assiste alla lotta tra il Bene e il Male, sempre divisi da un taglio netto.

Che valori possano essere da una parte e dall’altra – insuperata lezione di Isaiah Berlin – è qualcosa che si stenta a comprendere. Di qui i baccanali funebri, orchestrati per la morte di Jean-Marie Le Pen.

(da Il Giornale del Piemonte e della Liguria)

Dino Cofrancesco Dino Cofrancesco su Barbadillo.it