Dalla mia libreria è uscito fuori questo bel libro, “Umbria, terra di magie”, acquistato alla fine degli anni Novanta. Un libro di poesie e immagini. Le poesie sono di Henri Thomasson, le foto di Angelo Mezzanotte. La prefazione è di Franco Battiato.

Dentro al libro c’è un pezzo del mondo che ruotava intorno a Battiato. Thomasson è stato allievo e grande divulgatore di Georges Ivanovic Gurdjieff, lo “sciamano” armeno, mistico, filosofo, esoterista, musicista, che influenzò tanti intellettuali occidentali nel Novecento.

Thomasson scrisse alcune delle opere più importanti su Gurdjieff e Franco Battiato ne propose la traduzione in Italia, attraverso una casa editrice che lui stesso fondò insieme a Francesco Messina, negli anni del suo maggior successo, L’Ottava. In compenso Thomasson, sotto pseudonimo, scrisse i testi di alcune canzoni interpretate da Battiato come L’esodo e Chanson Egocentrique. Nel libro ci sono parole e immagini straordinarie, queste ultime dedicate al territorio umbro, francamente non so il perché, ma oggi mi appare come un omaggio straordinario alla nostra terra.

Per restare nel mondo di Battiato stasera mi regalo il revival di una sua vecchia, incompresa e straordinaria trasmissione in Rai “Bitte, keine Réclame” del 2004. Lascio il link di Raiplay per chi volesse cibarsene: https://www.raiplay.it/programmi/bittekeinereclame

Qui sotto, invece, le foto di alcune pagine del libro edito da Ediart nel 1995

Gian Luca Diamanti Gian Luca Diamanti su Barbadillo.it