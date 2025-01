Alla Stazione centrale di Milano, sabato scorso, il pantografo di un treno alta velocità (Tav) avrebbe asportato la linea elettrica aerea. Sotto accusa è finito, da parte delle opposizioni, il ministro competente.

Ma una politica seria indurrebbe a considerare responsabilità non di odierno schieramento. Quella di sabato scorso è l’ennesima prova che avere privatizzato lungo gli ultimi decenni i servizi essenziali ha elevato i costi sociali anche più dei lucri privati.

UK della Thatcher

Dai primi anni ’80, ovvero dagli orientamenti incarnati da Giscard, Reagan e Thatcher, il pubblico si ritira di fronte al privato. L’esempio disastroso delle ferrovie britanniche negli anni ’80/’90 poteva insegnare molto a quelle italiane, così strategiche per la difesa nazionale (negli ultimi anni siamo “non belligeranti” e il “non” è incerto), oltre che per l’economia Ue.

“Navigators” sui binari

Nel settembre 2001, alla Mostra di Venezia, il film Paul, Mick e gli altri (titolo originale: The Navigators) di Ken Loach ricapitolava – in meno di due ore – più di vent’anni di degrado dei trasporti nel Paese che inventò le ferrovie. Successe che chi ne scrisse bene fu accusato, da destra, di essere, invece, di sinistra. E che chi ne scrisse male, da sinistra, fu incoraggiato a continuare. Era già questo un segno dei tempi.

Genova 2018

Solo lo Stato può arginare il capitalismo selvaggio, ovvero infrastrutture decadenti e non restaurate, all’insegna del profitto immediato. Tradotto nelle realtà della cronaca nera: nell’agosto 2018 un ponte autostradale in età (1964-1967) crollava a Genova, con una strage. Quel ponte è stato rifatto: altri ponti, sempre autostradali, sono stati o sono in corso di restauro, non solo in Liguria. Ma mettere in sicurezza vecchie infrastrutture non rende quello che costa. Le conseguenze si immaginano.

Ritardi e rimborsi

La competizione sulla linea Tav Milano-Roma, ambitissima dalle compagnie, moltiplica i convogli, aumentando il rischio di incidenti. E il rischio di ritardi, che, oltre un certo numero di minuti, originano il diritto al rimborso parziale del biglietto. Così, siete sicuri che i convogli ritardati rallentino ogni volta che dovrebbero?