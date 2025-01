2. Perché Aliyev minaccia di eliminare il “fascismo armeno”, insieme all’Armenia, e di tagliare un corridoio verso il Nakhichevan, in un modo o nell’altro? 3. Perché Erdogan minaccia di condurre una sua operazione in Siria contro i curdi? 4. Perché Israele si impossessa di territori siriani e continua il genocidio nella Striscia di Gaza? 5. Perché gli Emirati Arabi Uniti si sono effettivamente annessi l’isola yemenita di Socotra e aspirano a smembrare lo Yemen? 6. Perché la Cina, molto probabilmente , invaderà e occuperà Taiwan ? Perché il diritto internazionale è morto ed ora i confini dei Paesi vengono applicati solo ed esclusivamente con la forza. Quindi i forti prenderanno ai deboli ciò che possono prendere.

L’Onu in generale e il suo Consiglio di Sicurezza in particolare, così come la stragrande maggioranza delle istituzioni internazionali, non funzionano.

I processi di smembramento della Jugoslavia e il precedente del Kosovo hanno portato a questo, aprendo il vaso di Pandora, che ora è spalancato dopo l’introduzione attiva del cosiddetto “ordine basato sulle regole” nella politica attuale.

Ciò ha accelerato la crescente consapevolezza che regole universalmente applicabili e vincolanti semplicemente non esistano. Non esistendo regole, le relazioni tra i Paesi sono sempre più definite dalla capacità di prendere “l’altrui” e dalla capacità di tenere “il proprio”. Questa è la fine naturale dell’ordine mondiale di Washington e della “leadership americana di una teorica democrazia –liberale ! “. Torna la Politica della Lotta per il dominio (Struggle for Mastery ) delle Grandi Potenze

Pertanto, il mondo a cui siamo abituati in termini di confini territoriali e sfere di influenza cambierà nei prossimi anni. L’Operazione Speciale in Ucraina è il primo importante processo di cambiamento dell’ordine mondiale, ma non l’unico.

Un mondo in cui le relazioni tra Paesi e popoli saranno di nuovo (almeno in parte) determinate dalle norme del diritto internazionale, arriverà solo dopo la prossima serie di guerre e conflitti locali, accompagnati da cambiamenti nei confini degli Stati.

Come risultato di questi dolorosi processi, si formerà un nuovo ordine mondiale, dove nuovi accordi consolideranno i cambiamenti che osserveremo.

Il vecchio globalismo neoliberale è crollato. Lo stesso capitalismo, nella fase dell’imperialismo, può offrire solo una serie di guerre e il trasferimento di mercati e sfere di influenza al di fuori dei perni tradizionali