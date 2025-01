“Arriverai tra un popolo che diverrà tuo concittadino”.

Così nel 1812 il generale americano Alexander Smyth si rivolge alle sue truppe. Sta invadendo il Canada.

La guerra di Madison

Senza essere dichiarata, la guerra è scatenata quando James Madison è presidente e vuole annettere l’Alto Canada (Ontario Meridionale e parte di quello Settentrionale) e, magari, il Québec. Ciò almeno negli auspici di chi non trova inaccettabile (come è per i protestanti più integralisti) incamerare un notevole numero di nuovi cittadini cattolici.

La sfida portata dagli Usa non ha buon esito, anzi. E’ l’esercito inglese a conquistare Washington e, nella notte del 24 agosto 1814 , a bruciare il Campidoglio e l’Executive Mansion (una volta ricostruita, si chiamerà White House).

Il 51esimo Stato

È dunque una vecchia questione il Canada, rimasta nella strozza non di ogni americano, ma almeno in quella di Donald Trump, che ora – in vista del secondo Insediamento – reclama un Canada statunitense, non più diviso dagli States dalla frontiera più estesa al mondo (comprendendo anche il limite tra Yukon, Columbia Britannica e Alaska).

Di un Canada come 51esimo Stato Trump ha detto non badando che quel grande Paese – il cui Premier, ora dimissionario, Justin Trudeau, il tycoon chiama Governatore – sia composto da tante, differenti province. Sulle quali è Charles III a regnare.

Ciò mostra come Trump non consideri l’impegno, preso in campagna elettorale, di ridurre il coinvolgimento del suo Paese in questioni internazionali.

Quanto alla Groenlandia, dove gli Usa hanno una base, non è la prima volta che gli Stati Uniti vogliono acquistarla per controllare meglio le dinamiche del Nord Atlantico. Il momento si presta, date le velleità groenlandesi d’indipendenza dalla Danimarca (che, peraltro, ha risposto picche).

Teddy Roosevelt, uno di noi

Quanto al Canale di Panama, esso fu voluto e realizzato, attraverso non poche forzature, da Theodore Roosevelt, che sottrasse – vantandosene, anni dopo – alla Colombia il territorio poi eretto a Stato vassallo degli Usa. A esso fu subito concessa la zona nella quale sarà scavato il Canale. Dal 1999, col Trattato firmato quando era Presidente Jimmy Carter, tale zona è panamense e basta.

Questa serie di progetti espansionistici derivano da considerazioni di geopolitica o dalla estemporaneità per la quale il riconfermato Presidente Trump è noto?

A parte le reazioni degli Stati eventualmente coinvolti; a parte quelle dei media e degli oppositori, conta sapere questo. Se Trump passasse dalle parole ai fatti, il popolo trumpiano – nuova componente nazionale, che rimpiazza il vecchio partito repubblicano -lo seguirà? in capo al mondo, vien da pensare.

Un vecchio e saggio augurio è “Che tu possa vivere momenti interessanti”. Grazie a Donald Trump è certo così!