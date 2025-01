“Guardate lassù, il Corsaro Nero piange…”

Sì, il Corsaro Nero può piangere, come tanti altri eroi della letteratura mondiale, ma cosa più importante, il Corsaro Nero non può arrendersi. E noi, appassionati salgariani, sognatori, viaggiatori, semplici lettori di letteratura popolare, non ci arrendiamo. O almeno ci proviamo, anno dopo anno, avventura dopo avventura.

Care lettrici, cari lettori, care abbonate, cari abbonati, care salgariane, cari salgariani,

riprendiamo, dopo tanti tormenti, la nostra navigazione in mare aperto con due numeri, uno dedicato alla nostra amata direttrice spirituale, Bianca Pitzorno, e uno più tradizionale, con nuovi stimolanti interventi di autori vari, che sarà diffuso subito dopo le feste di fine anno.

Ringraziando in particolar modo quanti ci hanno generosamente aiutati negli anni che sembrano Ere, chiediamo a tutti, donne o uomini che apprezzano “Ilcorsaronero”, di essere consapevoli che la tranquilla navigazione sarà conquistata solo quando avremo raggiunto il mare aperto con il vento in poppa. Ce l’abbiamo sempre fatta, ma è difficile procedere tra la vita e la morte.

“Ilcorsaronero” è una rivista di letteratura popolare di assoluta qualità letteraria, che chiama a raccolta un pubblico il più variegato possibile, dove tutto si fonde magistralmente, tra le pagine del Maestro Salgari, la penna di Stevenson, il guizzo linguistico di Melville, il profondo Conrad e tanti altri autori di fama mondiale che, per un motivo o per un altro, sono legati all’autore d’avventura veronese più famoso al mondo. Il tutto impreziosito dal sapiente lavoro critico e filologico di appassionati e massimi esperti di letteratura avventurosa, e non solo.

Una rivista letteraria come non ce ne sono più, un assaggio culturale di ampio respiro, per tutti coloro che credono ancora nella potenza salvifica della letteratura. Per questo la rivista “Ilcorsaronero” non può gettare l’àncora. Non oggi, non in questo periodo sempre più asfissiante e privo di orizzonte.

È dunque il momento di unire le forze e riprendere il largo, di rilanciare questa piccola perla cartacea e tornare a bagnarsi gli occhi nel sole della nostra inesauribile e preziosissima letteratura mondiale.

Tutte le grandi avventure prevedono un piccolo gesto iniziale, tutti i più piccoli gesti talvolta conducono ad imprese rivoluzionarie.

L’abbonamento alla rivista rimane volutamente contenuto, tutto sta nella volontà dei naviganti… Noi per adesso non ci arrendiamo.

Nell’augurare un buon inizio d’anno, siamo a chiamare a raccolta tutti coloro che vogliono ricevere a casa l’unico mezzo culturale per evadere davvero dalla realtà di tutti i giorni. Per chi non vuole smettere di emozionarsi con la letteratura che conta, per chi non vuole smettere di sognare, per chi non vuole smettere di viaggiare…

L’abbonamento a tre numeri cartacei della rivista “Ilcorsaronero” ha un costo di euro 20,00 per un anno o tre numeri, 15 euro per chi vuole la versione in pdf, 25 euro per chi vuole sia la copia cartacea sia il pdf (sostenitore euro 40); le cifre vanno raddoppiate per sei copie indicativamente per due anni; l’importo può essere inviato tramite bonifico bancario presso poste italiane ad

Associazione ilcorsaronero, – Iban: IT76R0760111800000098473986,

oppure tramite versamento sul conto corrente postale n. 98473986 intestato a: Associazione ilcorsaronero, – Iban: IT76R0760111800000098473986.

Occorre specificare nella causale: “Ilcorsaronero” 2024-25, l’indirizzo a cui inviare la rivista indicando anche il proprio indirizzo e-mail. L’ufficio postale rilascia direttamente ricevuta dell’avvenuto versamento. Le cifre di cui sopra sono da intendersi quale contributo alle spese tipografiche e di spedizione della pubblicazione. Per informazioni, copie singole o segnalazione di cambio di indirizzo scrivere al seguente indirizzo e-mail: ilcorsaroneroeu@gmail.

