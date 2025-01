E’ morto all’eta’ di 96 anni Jean-Marie Le Pen, dirigente storico della destra patriottica francese, fondatore del Front National. Ne ha dato notizia la famiglia. Padre di Marine, che ne ha ereditato passione e fede politica, e’ spirato in una struttura in cui era ricoverato da settimane. “Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, e’ stato richiamato a Dio oggi alle 12”, si legge in un comunicato della famiglia.

