Al termine, trovate note esplicative non concettuali, essendo mia intenzione fornire il quadro come disegnato da Cartier, senza entrare nel merito istituzionale teorico, né giudicare quanto attiene alle speculazioni e alle visioni inerenti le future, supposte evoluzioni che emergono.

***

“Il più grande è 485 volte più vasto del più piccolo.

“Il più popolato ha 105 volte più abitanti del meno popolato.

“Il più freddo vede il termometro scendere a meno 50 gradi e il più caldo salire fino a più 50.

“Il più arido non riceve molta più acqua del Sahara, mentre il più umido non ne riceve meno del Gabon.

“Quello colonizzato da maggior tempo aveva case all’epoca di Carlo IX (1), mentre il più recente non ne aveva ancora all’epoca di Luigi Filippo I (2).

“Il più agricolo miete più cereali della Francia, mentre il più industriale produce da solo molto più acciaio della Germania Occidentale (3).

“Hanno tutte le forme, di modo che alcuni sono figure geometriche regolari e altri hanno tracciati complicati come i vecchi Paesi tormentati dell’Europa.

“Si passa dall’uno all’altro senza la minima formalità, ma per le strade si è avvertiti del superamento della State Line da cartelli i quali vi fanno sapere che i limiti di velocità sono modificati e che sono mutati i segni convenzionali. E questa è solo la più piccola tra le differenziazioni che essi mantengono con cura.

“Hanno anche frequentemente posizioni opposte su problemi morali e sociali importanti.

“Gli uni vivono sul giuoco mentre altri considerano il giuoco un delitto.

“Gli uni rendono il divorzio facile come l’affrancatura di una lettera, gli altri lo rendono più difficile che nella maggioranza dei Paesi europei.

“Gli uni lasciano che ogni tipo di alcol scorra a fiotti, altri abbassano fino a un grado insipido il contenuto alcolico della birra che tollerano a malincuore.

“Sei di essi non ammettono la pena di morte e i quarantadue (4) che l’ammettono la infliggono con supplizi differenti: sedia elettrica, impiccagione, camera a gas, perfino (per uno di essi) la fucilazione, se il condannato dice di preferire questo genere di trapasso.

“Anche per le istituzioni economiche i 50 sono lontani dall’uniformità.

“Alcuni tendono al socialismo di Stato, mentre la maggior parte rimangono fedeli all’ortodossia capitalistica.

“Hanno imposte diverse, che usano in maniere diverse.

“Regolano come vogliono il diritto di sciopero e di manifestazione.

“Il commercio interno è un affare loro particolare, limitato solo dal fatto che non possono circondarsi di una muro doganale.

“Ciascuno di essi, però, definisce a piacimento l’età elettorale e quella nuziale, come pure le condizioni per sposarsi e per votare.

“Tutti hanno una bandiera, uno stemma, un soprannome, un Campidoglio, un motto (spesso in latino) e un inno nazionale.

“Hanno anche feticci: un fiore, un albero, un uccello.

“Molti celebrano particolari solennità civili, alcune delle quali commemorano uomini che furono ribelli all’unione delle Americhe.

“Da queste originalità accumulate nasce un vero patriottismo. Esso ha la caratteristica di tutti i patriottismi: diffidenza e orgoglio verso il vicino. I 50 non si amano tra loro, ma si fronteggiano, soprattutto per coppie.

“Si è ovunque il nordista o il sudista di qualcuno, finché non rimangono, come sudisti, solo i messicani e, come nordisti, solo gli orsi bianchi. L’arnia di Stati che forma l’America è nata da 13 cellule iniziali, che furono 13 colonie britanniche anteriori al 1776.

“E’ strano che, con le loro diversità e le loro popolazioni ‘opposte’, i 50 si siano date strutture politiche pressappoco identiche: un governatore e un vicegovernatore, un abbozzo di ministero e un Congresso in miniatura composto, eccettuato un caso unico di monocameralismo (5), di un Senato e di una Camera come il grande Congresso di Washington.

“Le apparenze e perfino la fraseologia della sovranità sussistono, sebbene questa sia completamente alienata o non sia mai esistita. La storia politica americana è un progressivo smantellamento degli Stati e una continua marcia dal federalismo alla centralizzazione. Ci sono periodicamente reazioni, ma l’evoluzione è irresistibile.

“Dietro una facciata ancora rilucente, i 50 Stati degli Stati Uniti dell’America del Nord sono sempre più spogliati (o si spogliano da soli) dei loro attributi, a profitto di una burocrazia federale e tentacolare. Essi si indeboliscono, mentre Washington si ingrandisce.

“Gli Stati sono forse una sopravvivenza o un arcaismo. Tuttavia costituiscono la cornice vera e concreta dell’America.

“Hanno sovrapposto la loro varietà umana alla sua immensa varietà naturale. Sono declinati amministrativamente, ma non sono declinati per il significato che rivestono e per l’originalità che ciascuno di essi porta in un quadro d’assieme.

“L’America si compone di 50 posizioni mentali e 50 paesaggi politici diversi.

“Il modo migliore per descriverla e spiegarla è seguire questo filo conduttore”.

(1) Carlo IX di Francia 1550 – 1574.

(2) Luigi Filippo di Francia 1773 – 1850.

(3) Germania Occidentale è un modo colloquiale di definire la Repubblica Federale di Germania, 1949 – 1990.

(4) Il totale, come si vede, fa 48. Con ogni probabilità un non adeguamento del testo alla nuova edizione.

(5) Il riferimento è al Nebraska.

Presidente onorario della Fondazione Italia Usa