Pio XII, il baluardo

Ciò non era gradito né alla Dc, né al Vaticano di Pio XII, preouccupati di importare un modello sociale incompatibile col cattolicesimo. I governi De Gasperi, dove Andreotti era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per il cinema, incoraggiarono le celebrità cinematografiche a organizzare una manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo, rimasta (relativamente) famosa.

Andreotti, il patriota

L’Anac fu uno degli strumenti che Andreotti usò, obliquamente, con la connivenza del Pci, appena finita l’occupazione alleata. Ciò per strappare agli Stati Uniti l’accordo per una legge italiana che facesse di una necessità internazionale (il Diktat) una virtù nazionale: gli incassi delle produzioni americane in Italia dovevano restarci, in parte, a finanziare nuovi film italiani.

La Ricostruzione

L’onda lunga ricorda il problema, ma non ne spiega le cause e, se cita la “legge Andreotti”, ne omette il contenuto, quindi le tuttora vigenti benemerenze. L’onda lunga ricorda poi le censure per alcuni film, in genere neorealisti, dimenticando il clima di neo-guerra civile dal 1948 al 1953, durante la fase più difficile della Ricostruzione.

Queste lacune limitano, ma non cancellano, l’attendibilità del lavoro di Martinotti: accendere una candela vale più che maledire l’oscurità.