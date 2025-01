I cenni alla vita precedente sono ricordi di quando Maria già era celebre: anni ’50, nella Milano della Scala; anni ’60, sullo yacht “Cristina” di Aristotele Onassis, ritrovo del jet set che fa capo a Monte Carlo…

I comprimari della sua vita (marito italiano e impresario; convivente greco e armatore dei maggiori; biografo francese, ansioso di farsi un nome di rimbalzo; domestici italiani, inconsistenti) vogliono: o sfruttarne la voce, che commuove il mondo; o esibirla come un trofeo, quando la sua fama è all’apice, ma la voce non lo è più; raccontarne il passato, in assenza di un presente; ritardarne la fine, ma senza esporsi).

Per la Callas è un’esistenza di solitudine in compagnia, la peggiore. Ma lo sceneggiatore Steven Knight coglie un attimo diverso ad Atene, nell’estate 1941. L’adolescente Maria, sovrappeso, canta già in teatro, ma la Grecia è povera e occupata. Così la madre prostituisce, a casa, Maria e la sorella. Due ufficiali tedeschi si appartano con loro, in stanze separate. Quello che ha scelto Maria, incantato, la osserva e le chiede di cantare. Solo cantare.