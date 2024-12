D’impronta diversa dalla versione a cartoni animati del Signore degli Anelli dell’israeliano-americano Ralph Bakshi (1978), Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim è diretto da un giapponese, tecnico dell’animazione al computer. Kamiyma lavora su una sceneggiatura della neozelandese Philippa Boyens, che firmava le sceneggiature dei film tolkieniani di Peter Jackson.

Nelle loro mani, il medioevo diventa il primo sfondo del parallelismo insulare tra tempra guerriera dei britannici e quella dei giapponese, quello che ha ispirato il filone bellico cominciato negli anni ’50 del ‘900, quando britannici e giapponesi tornavano a essere alleati, come erano stati fino al 1922. Un filone di qualità: La mia vita comincia in Malesia, Il ponte sul fiume Kwai, Qualcuno da odiare, Furyo, L’impero del Sole, Paradise Road… Film pensati per il pubblico britannico e del Commonwealth bianco (Nuova Zelanda, Australia, Canada), ma apprezzati anche altrove.

La guerra dei Rohirrim – in questi ultimi anni di non ancora belligeranza – ha la stessa ambizione, economica e propagandistica. Mira a imporre i personaggi di Tolkien anche in Estremo Oriente. Negli Stati Uniti il film, comunque, non è andato bene.