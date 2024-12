Il ministro “Lorenzo Colombo” (Massimo Boldi) – nel film A Capodanno tutti da me di Toni Fornara e Andrea Maia – si pensiona con dicembre 2024. A parte l’esistenza in vita, il ministro di Boldi è molto simile a Silvio Berlusconi nel declino.

Non bello, ma dignitoso, il film si rivolge meno al grosso pubblico che ai berlusconiani delusi/nostalgici, con episodi che sono regolamenti di conti: c’è il cardinale della Curia romana, che cede alla tentazione di un’ospite; ci sono altri ministri con lunghissime code di paglia, per aver promesso una politica e averne fatta un’altra; c’è un menagramo, che si chiama Latella: come la giornalista intima amica, dal 1994, di Veronica Berlusconi.