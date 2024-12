Nel 1969 i miei inizi furono poco diversi: venni anch’io reclutato in un complessino di quelli beat, dopo che mio padre mi aveva comprato, a rate, un “basso elettrico”. Superai così una prova a casa del batterista… Quando trovammo nella McGregor, marchio di abbigliamento, uno sponsor, mi parve di essere quasi un musicista.

E la politica, che poi mi avrebbe conteso alla musica?

In quel 1969 ero pendolare fra casa, a Erba, e liceo, a Como. Se mi avessero chiesto “con chi stai?”, avrei detto di essere fascista. Ma solo perché lo era stato mio padre. Di Evola, di Alianello o di Adriano Romualdi non sapevo nulla.

Per farmi notare – nemmeno il controllore dei biglietti, sul treno, mi notava – trovai un’edicola di stazione che vendeva anche un quotidianino di otto pagine: veniva da Roma, 630 km da Como, e si chiamava Il Secolo d’Italia. Per averlo, al giornalaio dovevo scandire, se non sillabare, l’intera testata, altrimenti mi sarei trovato fra le mani Il Secolo XIX, allora diretto da Piero Ottone, più corposo come quotidiano, ma con cui non avevo molto in comune.

L’Italia di Moro aveva insediato il 1° settembre di quell’anno Gheddafi al potere a Tripoli, che era una buona notizia. Però la stampa neofascista non l’aveva presa come la rivincita di El Alamein, ma come un’umiliazione nazionale, per via dei residui coloni che venivano reimbarcati verso la madrepatria.

L’autunno che cominciava a fine settembre sarebbe poi stato ricordato come “caldo”. Anche a Como, prospera città setaiola, qualche segno di tensione sociale si avvertiva. E poi dalla strage di Dongo era passato solo un quarto di secolo… Nei cortei c’era chi invocava repliche. L’autunno caldo sarebbe sfociato, proprio a Milano, in una strage. E io, col mio “basso-elettrico”, mi sentivo fuori posto…