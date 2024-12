Un oro e un argento olimpico, sette ori mondiali, quattordici ori europei. La regina del nuovo tricolore, la “Divina”. Federica Pellegrini, che noi abbiamo conosciuto grazie agli articoli indimenticabili di Roberto Perrone, ha rivelato al Corsera di essere di destra moderata e di aver avuto un padre ex paracadutista, di destra non democristiana, insomma un “camerata”. In più aggiunge “una forte solidarietà con Giorgia Meloni”, convinta che possa 2fare grandi cose per le donne”. Abbiamo detto tutto.

Per descriverla basterebbe la carriera sportiva, ma la Pellegrini e’ molto altro. amori, successi, paure, qualche delusione. E la patria, una italianità passionale e a volte sofferta per la quale i traguardi sono conquistati con allenamento sacrificio e impegno. Non a caso solo cosi’ si conquista uno spazio di rilievo nella storia dello sport mondiale…

Gerardo Adami Gerardo Adami su Barbadillo.it