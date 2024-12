Il Piccolo galateo degli spiriti di Donato Novellini può essere considerato un testo breve che sta fra il divertissement, il pamphlet con le sue iperboli d’insofferenza, un manuale di estetica bacchica e il diario minuto di un folle con velleità tragicomiche. Scritto impersonalmente alla maniera dei vecchi prontuari eppure visceralmente soggettivo, è cadenzato dal susseguirsi delle ore in sincrono con altrettante tipologie di bevute, pretesto non tanto per dare consigli o impartire direttive, ma piuttosto per stigmatizzare luoghi comuni, brutture contemporanee e conformismi assortiti. Tra suggestioni mistiche e flânerie diffusa, il libello si pone sfacciatamente in controtendenza rispetto a nuovi e vecchi moralismi, incurante dei canoni letterari attualmente in voga. Pubblicato da IODIO in 400 copie numerate a mano, risulta più affine all’oggettistica artigianale di buon gusto piuttosto della serialità noiosissima quanto scadente dei best-sellers messi a vetrina.

“Nella storia dei tempi la vita non è che un’ebbrezza… ma occorrono disciplina e metodo per giungere a un lungo, ragionato, sregolamento di tutti i sensi. Il Piccolo galateo degli spiriti è un vademecum per aspiranti irredimibili, un elegante pamphlet che congeda l’ovvio dissertando sull’ innominabile attuale e sulle rovine del Tempo. Questo manuale per alchimisti contemporanei si sviluppa nell’arco di un giorno indocile, le ore sono stazioni che sfilano lungo i binari dell’eterno ritorno mentre la locomotiva sferraglia verso la cattedrale dell’oblio. Una prosa che ha il sapore di un duello nella casa degli specchi, a notte fonda. Majid Bita ha realizzato l’immagine in copertina, il poster e le illustrazioni nel libro. Ha reso le atmosfere oniriche e allucinate, ci ha trascinati dentro l’incubo di un Walt Disney espressionista. La veste grafica è ricalcata su quella della preziosa collana Der Jüngste Tag e intende essere un omaggio e un inchino a Kurt Wolff”. (nota dell’editore)

