Attenta ricostruzione della vita avventurosa e sfortunata di Cristina Casati Stampa di Soncino, nobildonna di una delle più famose famiglie aristocratiche italiane, marchesa che militò nel partito comunista e partecipò tra i volontari internazionali alla guerra civile di Spagna. Sposata due volte con nobili inglesi di fede comunista (quelli che George Orwell derideva perché donavano la loro Cadillac ai miliziani repubblicani spagnoli, veri precursori dei futuri radical-chic resi immortali da Tom Wolfe), fu una delle ottanta donne italiane impegnate nella guerra civile, quasi tutte legate al Pci.

Morì a Londra ancora giovane (51 anni) e dimenticata, anche da quelli della sua parte politica. La sua famiglia, che già si era guadagnata le pagine dei rotocalchi per gli eccentrici costumi della madre Luisa (amante, fra gli altri, di Gabriele d’Annunzio), in anni più recenti tornerà all’attenzione della stampa nazionale per episodi meno piacevoli. Innanzi tutto il famoso delitto del 1970, quando il fratellastro di Cristina, Camillo, uccise la moglie e il suo amante e poi si tolse la vita. E poi, anni dopo, l’oscura vicenda della magione di famiglia, ad Arcore, che venne venduta per pochi soldi a un rampante imprenditore milanese, Silvo Berlusconi. Il tutore legale della minorenne Anna Maria Casati Stampa era l’avvocato Cesare Previti, che anni dopo diventerà ministro nel primo governo Berlusconi. Consigliato ai comunisti con il Rolex e agli orfani del Cavaliere.

Massimo Novelli, La comunista che amava il tango, Mursia, 2024

Giorgio Ballario Giorgio Ballario su Barbadillo.it