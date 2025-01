In questo libro c’è l’Argentina degli anni Sessanta, c’è il fùtbol dei campi di provincia, c’è un procuratore malinconico in cerca di talenti (o presunti tali) da rifilare al calcio italiano, c’è una mezzala scomparsa, c’è una specie di indagine condotta a ritmo di tango, colpi di testa e di calci alla pelota. Insomma, ci sono ingredienti più che sufficienti per intrigare noi amanti di fùtbol e Sudamerica. In più c’è la scrittura colta e leggera della coppia ligure Ferrari-Magliani, che sa regalare momenti di pura poesia popolare e pallonara. Consigliato a chi ama Osvaldo Soriano e Diego Maradona.

Marco Ferrari e Marino Magliani, Sporca faccenda mezzala Morettini, Blu Atlantide, 2024

Giorgio Ballario Giorgio Ballario su Barbadillo.it