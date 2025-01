L’autore è uno dei migliori scrittori spagnoli di noir contemporaneo e forse proprio per questo non è uno dei più conosciuti: spesso editori e lettori preferiscono romanzi banali, che si vendono facilmente. Nessuno su questa terra è un romanzo tutt’altro che banale, così come i temi che tocca: traffico internazionale di droga, tossicodipendenza, pedofilia e sfruttamento dei bambini ai margini della società. Del Árbol è stato funzionario di polizia per vent’anni, quindi sa bene di cosa scrive.

Il passato che ritorna è uno dei temi ricorrenti nelle sue opere; qui il protagonista, un ispettore di polizia ammalato di cancro, è costretto a fare i conti con storie e incubi che pensava di essersi lasciato alle spalle nella natia Galizia. «Sebbene non viviamo più nel passato, il passato vive ancora in noi. – sostiene l’autore spagnolo – Ritornare alle nostre radici può significare anche ritornare a vecchie ferite non rimarginate». Consigliato a chi sa riconoscere il vero noir.

Victor del Árbol, Nessuno su questa terra, Elliot, 2024

Giorgio Ballario Giorgio Ballario su Barbadillo.it