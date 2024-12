Presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo di Montecitorio, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Laurentum, storica rassegna dedicata a poesia ed arte.

Sostegno e patrocinio istituzionale

Diretto da Roberto Sergio, con giuria composta da Gianni Letta (presidente), Angelo Bucarelli, Corrado Calabro’, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni, il premio è giunto alla 38esima edizione.

Con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, il contributo di Siae e la media parnership di AdnKronos, si fregia di diversi riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, e il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l’Accademia della Crusca, l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l’Associazione Roma Caput Mundi, l’Istituto Luce e Zetema.

Premio alla carriera per Vespa

Condotta da Clelia Patella e Giordano Fatali, la cerimonia ha visto la consegna del Premio Laurentum alla Carriera- Edizione 204 a Bruno Vespa.

Il Premio Laurentum alla Cultura – Edizione 2024 è stato assegnato a Pietrangelo Buttafuoco, direttore della Biennale di Venezia.

A Giovanna Botteri è stato conferito il Premio Laurentum Eccellenze nel Giornalismo internazionale, mentre a Francesca Fagnani, altro volto Rai il Premio Coraggio nel Giornalismo – Edizione 2024.

Premio Laurentum ‘Vezzoli Icona contemporanea’ a Francesco Vezzoli, riconoscendolo come uno degli artisti più influenti e innovativi del nostro tempo.

Nomi di grande spessore anche in ambito poetico. Il Premio per la poesia è stato assegnato a Pasquale Di Palmo, poeta e critico letterario, premiato dal Paolo Lagazzi. Il XIV Premio Dante Alighieri, nato dall’idea di un altro del poeta Davide Rondoni, è andato a Nada Skaff, poetessa libanese di fama internazionale.

Il Premio di Poesia Laurentum-SIAE ‘Giovani talenti’ va a Gabriele Guzzi. Infine il premio Speciale Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’ Edizione 2024 – promosso da Artcloud Network International – è stato assegnato all’archeologo Nicola Laneri.

