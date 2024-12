Nel 1951 Stanley Kubrick, ventitreenne, girava un cortometraggio, Day of Fight, sulla giornata a New York di un pugile bianco prima di affrontare pugile ne(g)ro. Nel 2022 Jack Huston ha ripreso l’idea per Il giorno dell’incontro (il film era nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia 2023). Ne trasferisce l’ambientazione nel 1989 e dà una personalità, oltre che dei guantoni, a un atleta quarantenne (Michael Pitt), ex campione del mondo. Da vincente è divenuto un perdente. Ma ora risale sul quadrato per il titolo mondiale … Trama tipica dei film americani di pugilato per Jack Huston, attore che esordisce nella regia con Il giorno dell’incontro (sue anche produzuone e sceneggiatura), il cui bianco e nero è così bello da dare il senso di un’epoca lontana. Assenza di pc, telefonini, droni, abiti alla moda suggeriscono allo spettatore che questa è sempre la New York autunnale del 1951, anche se un calendario e una foto di Bush padre rimandano al 1989.