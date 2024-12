Per i liberali del nostro tempo—universalisti, razionalisti,individualisti—la Russia è irrimedia-bilmente anti-Occidente e,anzi, è la capofila di quelle medie e grandi autocrazie che vorrebbero cancellare il nostro modello di vita. E’ una tesi per lo meno stupefacente se si pensa al contributo fondamentale che la letteratura, l’arte, la musica, la scienza russe hanno dato alla formazione culturale e all’educazione sentimentale dell’Europa. Sennonché, ci si chiede, ma che cos’è poi l’Occidente e quali valori lo definiscono? In realtà, Occidente è tutto ciò che vi si è prodotto: San Francesco e i roghi dell’Inquisizione, le rivoluzioni atlantiche e le reazioni aristocratiche, Voltaire e Joseph de Maistre(il grande teorico controrivoluzionario definito il Voltaire della Reazione), l’assolutismo e il costituzionalismo, Ludwig van Beethoven–autore dell’Inno alla gioia, scelto come inno dell’Unione Europea– e Richard Wagner—la cui Cavalcata delle Walkirie in Woody Allen ingenerava l’impulso a invadere la Polonia—, Bertrand Russell e Friedrich Nietzsche, Mussolini e Lenin, Hitler e Leon Blum.. Quando si parla di difesa dell’Occidente, ci si riferisce non a tutto l’Occidente ma all’ala del castello euro-atlantico in cui sono sorte la democrazia liberale e il costituzionalismo, la limitazione della politica e la divisione dei poteri, la libertà di coscienza e la laicità. Si tratta di valori irrinunciabili, ad essere ottimisti, per un terzo del pianeta, ma indifferenti agli altri due terzi. In effetti, le democrazie non si esportano e negli stessi paesi che le hanno viste nascere versano, per riconoscimento unanime, in una crisi profonda. Vogliamo scoprirne le ragioni profonde o dobbiamo pensare a organizzarci per una crociata contro gli infedeli (autocrati e C.) e contro le loro ‘quinte colonne’ all’interno delle democrazie sotto assedio? Nel regime di anarchia internazionale, in cui vivono stati nazionali e imperi, sarebbe più saggio dividere quanti sono diversi da noi, non indurli a coalizzarsi sotto la minaccia della ‘guerra di civiltà’ che i nostalgici della guerra fredda vorrebbero scatenare; fingendo di ignorare che la guerra ora sarebbe non più fredda ma calda e atomica. (da Il Giornale)

Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche Università degli Studi di Genova

Dino Cofrancesco Dino Cofrancesco su Barbadillo.it