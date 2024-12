Marialinda Germi ha poi letto un passo della corrispondenza tra Germi e la sua futura moglie, Anna. Era l’inizio del 1938: «Al Centro Sperimentale siamo guidati da insegnanti che sono Blasetti per la Regia, Barbaro per la Sceneggiatura, Scharoff per la Recitazione, per non citare che i più importanti. Noi svolgiamo un programma di estremo interesse: Teorica della regia, Teorica e pratica della sceneggiatura, Estetica del cinema, ma soprattutto le esercitazioni pratiche di regia con attori in carne e ossa, tutto un lavorio di introspezione psicologica addirittura appassionante (…). Mi trovo in mezzo a giovani di notevoli capacità poiché quest’anno la selezione è stata particolarmente severa».