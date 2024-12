Memore delle raccomandazioni di Carmelo Bene a chi stava per ascoltare la sua versione dei Canti Orfici di Dino Campana, a chi vedrà La stanza accanto suggerisco di essere digiuni, per percepire meglio le “farfalle nello stomaco” che agitano i pensieri.

La stanza accanto è un film didattico, da proiettare nelle scuole, come buon compendio di letteratura, architettura, arredamento, paesaggistica e meteorologia (nevica a fine aprile); è un film liturgico, perché celebra, con delicatezza, i passaggi per l’ultimo reportage; è un film terapeutico, perché, oltre a non considerare le persone “sommatoria di organi” (Umberto Galimberti), mostra le meravigliose visioni racchiuse in una scheggia di vetro (diamante dei poveri, che si trova nelle discariche dei lunotti); è un film luccicoso, perché si sta sempre con gli occhi lucidi, dove le lacrime sono il silenzioso nutrimento “dell’intelligenza del cuore” (cfr. Eugenio Borgna, scomparso a 94 anni la settimana scorsa, grande maestro della lettura del silenzio).

Ma, oltre al digiuno prima di entrare in sala, c’è un’altra raccomandazione, forse più importante: avere qualcuno vicino, per non essere soli nella discesa dantesca.

La stanza accanto di Pedro Almodòvar, con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, 107′