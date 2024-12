Arriva un nuovo libro dedicato all’intellettuale francese che con forza ha denunciato il rischio declino per l’Europa. “Mantenere viva la fiamma. Dominique Venner 2013-2023. Gli interventi del convegno proibito”, (acquistabile qui) raccoglie gli interventi di una conferenza vietata dalla Prefettura di Parigi in omaggio a Dominique Venner, pensatore e attivista che ha ispirato molti con il suo sacrificio e le sue idee sulla difesa dell’identità europea. Dieci anni dopo il suo gesto, il suo nome continua a risuonare come un richiamo alla volontà di resistenza e di rinnovamento. Un volume che va oltre la commemorazione, per un’importante riflessione sul futuro della nostra civiltà.

