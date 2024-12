Nello scorso maggio Roberto Fondi è morto a Siena, ma solo mesi dopo chi scrive l’ha saputo. Fino al 2010, Fondi insegnava paleontologia all’Università di Siena. Suoi i libri Dopo Darwin (Rusconi, 1980), scritto con Giuseppe Sermonti; e Organicismo ed evoluzionismo (Il Corallo, 1984), libro-intervista – mie le domande, sue le risposte – sulla nuova rivoluzione scientifica in biologia, fisica, scienze naturali, psicologia, cibernetica, apparso in Francia, in versione ampliata, col titolo La révolution organiciste (Le Labyrinthe, 1986). “Rivoluzione” come cambiamento di paradigma scientifico, nel senso datogli da Thomas Kuhn (1922-1996) in La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962. tr. it, Einaudi. 1969).

Organicista e olistico

Il paradigma sostenuto da Fondi è organicista, olistico. Concepisce la natura come un sistema spazio-temporale di tipo informazionale, le cui parti sono tutte coordinate e interagiscono in modo intrinseco. Tale struttura si evolve secondo criteri diversi da quelli del darwinismo, legato alla continuità lineare deterministica della fisica classica.

Nell’orizzonte organicista è invece centrale la complessità del Tutto, secondo la concezione indeterministica della fisica quantistica. Inoltre la dimensione psichica, che integra con “significati” il mondo biologico, ne è una parte ineludibile. Le seu caratteristiche sono discontinuità, interazione non-lineare, sincronicità, non-località, attività bio-semiotica e convergenza sistemica verso modelli archetipali dinamici, come quelli ipotizzati dal fisico Wolfgang Pauli (“princìpi ordinatori” della natura).

Estraneo al crezionismo

Fondi era estraneo al creazionismo, che – osservava – “non riveste alcun valore esplicativo o rinvia ad asserzioni dogmatiche di tipo religioso” (La révolution organiciste, pag. 268). Infatti egli non negava il fenomeno dell’evoluzione biologica: ne contestava la pseudo-spiegazione meccanicistico-riduzionista dalla quale i darwinisti non si sono mai veramente affrancati (sull’organismo-macchina: La révolution organiciste, pagg. 154 e segg.).

Per Fondi, concepire l’evoluzione dei viventi come processo di discendenza, con modificazione da progenitura o progeniture comuni, rappresentato dall’albero filogenetico, ha fossilizzato il (neo)darwinismo in un dogma, mentre la scienza deve rimanere aperta e dinamica (lui stesso aveva corretto alcune sue posizioni teoriche). Sosteneva il confronto fra discipline diverse, quindi era contrario al settorialismo, che ottunde il ricercatore. Proponeva un programma di ricerca antiriduzionista, certo da discutere, ma in grado di arricchire e vivificare oò monocorde dibattito sull’evoluzione.

Nuova Destra

Una delle prime occasioni per confrontarci, dalla filosofia alla politica, dalla scienza alla religione, era stato il II convegno di Cison di Valmarino nel marzo 1981). Suo l’intervento “La tradizione, ‘Nuova destra’ e la scienza’, ora in AA.VV., Al di là della destra e della sinistra (Lede, 1982). Anticonformista e controcorrente, Fondi esponeva le sue idee nell’ambiente accademico, incurante delle ripercussioni per la carriera. E nel 2003 pubblicava Università riformata o demolita? (Asefi, 2003), proposte per migliorare l’Università.

Fondi è sempre state legato al tradizionalismo integrale, visione dottrinaria di tipo “metastorico” (sophia perennis), diversa dal conservatorismo bigotto, clericale (Fondi ha sempre auspicato lo “svaticanamento” dell’Italia). Si era interessato a René Guénon e soprattutto a Julius Evola.

Da On a An

Se nei primi anni ’70 Fondi era il riferimento di On a Siena, negli anni ’90 è tra i fondatori del circolo Federico II, legato ad An, dimostrando costante interesse per il confronto. Infatti, anche se sosteneva posizioni rigorose, era pacato e sereno nei contenuti e nei toni. Alle “convenienze” non cedeva mai, convinto che il processo di decadenza andasse arginato da una religiosità di tipo civile, analoga a quella dell’antica Roma: di carattere universale, ma rispettosa dell’identità nazionale. A questo progetto, purtroppo rimasto incompiuto, lavorava negli ultimi anni.

Giovanni Monastra Giovanni Monastra su Barbadillo.it