Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, nel 2025, in occasione del 50.mo anniversario della suo barbaro omicidio, verrà emesso un Francobollo Commemorativo alla memoria di Sergio Ramelli.

Sarà un’occasione in più per ricordare la storia e il martirio di questo simbolo di libertà.

Il militante del Fronte della Gioventù fu barbaramente ucciso da una banda di assassini d Avanguardia operaia: della spedizione criminale facevano parte estremisti di sinistra della facoltà di medicina.

Alla memoria di Sergio, icona di ribellione e libertà il governo di Giorgia Meloni dedica un piccolo onore, dopo anni di dimenticanza colpevole, di ostracismo, di omissioni, di coperture per i protagonsti della furia omicida rossa, delle istituzioni repubblicane.

Antonio Fiore Antonio Fiore su Barbadillo.it