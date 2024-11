Elefantini in (dis)ordine

Che avesse perfino lui qualche debolezza veniva sussurrato solo da chi – Piero Chiara in testa – narrava la maniacale cura nel disporre sul tavolo, nello studio di via Frattina a Roma, gli elefantini di cristallo nel tempo collezionati, la cui collocazione voleva inattaccabile. Per innervosirlo, il senatore Aldo Bozzi, spesso in visita esclusivamente a questo fine, modificava.

“Vescica di ferro”

Nella polemica, Malagodi aveva ricorrenti espressioni, tra le quali, in sede di confronto e quando attaccato con argomentazioni adulterate, una formidabile: “Lei mente sapendo di mentire!”. Usava a volte insulti alternativi, tipo “Suino verticale”. Lasciò traccia un suo “Vescica di ferro” detto a un notissimo deputato, impegnato in un intervento/maratona in aula, per ritardare l’approvazione di una legge che riteneva iniqua.

Mai in bianco

Ottantenne, attaccato da un settimanale su differenti piani, replicò per iscritto solo all’accusa di tingersi i capelli, che lui negava, vantando una resistenza alla canizie fuori dal comune.

Produttore di vino e olio in una bella tenuta presso Siena, lo colsi durante pranzi e cene intento a convincere il titolare del ristorante ad acquistare i suoi articoli, dei quali illustrava l’inimitabile qualità.

Uno sguardo dal palco

Al di là delle numerose occasioni di incontro – l’esordio in piazza del Garibaldino, a Varese, quando, davvero giovane, ebbi ad introdurlo sul palco al via di uno dei suoi eleganti ed argomentati comizi – quel che mi resta, purtroppo, è il rammarico nel suo sguardo, che colsi nell’ultima circostanza di dialogo, seguente l’abbandono da parte mia, nell’estate 1978, della politica.

Si sarebbe votato a giugno. Correvano i giorni conclusivi del maggio 1979. Per la prima volta, dalla tornata elettorale comunale del 1960, invece di essergli in qualche modo a fianco, Malagodi orante in città. Ne ero solamente, nel corrisposto dispiacere, un da lui, ovviamente riconosciuto, spettatore.