La presentazione di un volume in un albergo a Genova, un testo di destra, promosso da associazioni di destra, ha alimentato una mobilitazione di stampo totalitario volta a pregiudicare il pluralismo nella città della Lanterna. Con il cima rovente nelle città e negli atenei italiani si tratta di una pratica pericolosa, da no sottovalutare, che meriterebbe una presa di posizione di tanti intellettuali iberi. Per questo pubblichiamo la lettera del liberale Dino Cofrancesco, che invita a riflettere su questi avvenimenti.