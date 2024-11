La vignetta sul segretario generale della Cgil Maurizio Landini che riscopre la piazza contro il governo Meloni dopo aver usato i guanti di velluto negli anni passati contro gli esecutivi antipopolari della sinistra, che dalla legge Treu al Jobs act si sono distinti per la progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori, verso i quali il sindacato rosso non ha saputo portare critiche puntuali. Ridiamoci su con Federico Palmaroli in arte Osho.

Antonio Fiore Antonio Fiore su Barbadillo.it