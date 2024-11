Il film di Gabriele Salvatores Napoli – New York evoca una sceneggiatura, per quasi un secolo rimasta tale, di Fellini e Pinelli. Infatti nei primi anni ’50 il neorealismo era tramontato.

Se si supera questo umorismo involontario è perché la vicenda di bombardamenti bellici e strage postbellica, poi quella successiva di emigrazione suscitano rimpianto per un’Italia povera che si rimetteva in piedi. La traversata dell’Atlantico di due ragazzi, clandestini, e il periodo di sopravvivenza a New York City (in realtà ora Trieste, ora Fiume) sono una fiaba triste dal finale edificante. Il film è stato girato nella scorsa primavera. Uno dei personaggi “buoni” a New York si chiama “Sangiuliano”. Si sarebbe chiamato “Giuli”, se il film fosse stato girato a fine estate? Napoli – New York di Gabriele Salvatores, con Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Pierfrancesco Favino, Tomas Arana, Anna Ammirati, Antonio Catania, 124′

Pierfrancesco Favino fa qui di un commissario di bordo la caricatura di se stesso in Comandante, ambientato nel 1940/41. In una scena ambientata nell’agosto 1949, a Napoli, Favino infatti si aggira su una nave mercantile col cappotto militare, a bavero alzato, mentre gli altri attori e figuranti sono in abiti estivi.