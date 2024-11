Il filosofo Massimo Donà si è confrontato con le problematiche dell’arte in molti scritti. Nella sua ultima fatica si occupa della pittura di Tiziano Vecellio. Ci riferiamo al volume, Tre donne, tre misteri. Tiziano Vecellio e le aporie della perfezione, nelle librerie per Mimesis (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, pp. 76, euro 10,00). Il grande artista nacque a Pieve di Cadore alla fine del Quattrocento e giunse a Venezia nel 1508. Svolse Il suo apprendistato, dapprima presso la bottega di Sebastiano Zuccato e, in seguito, in quella dei fratelli Bellini. Questi lo introdussero alla tecnica “tonale”, connotata da un’evidente compenetrazione tra colori accesi e: «sottili trapassi dall’ombra alla luce» (p. 49). Subì, in profondità, l’influenza di Albrecht Dürer, giunto nella città lagunare nel 1506, in quanto il noto incisore: «Descriveva la vita nella sua brutale realtà» (p. 50). Tiziano, inoltre, collaborò con Giorgione, giungendo, grazie a questi Maestri, alla maturità creativa.

Le opere del Vecellio discusse da Donà sono, Amor sacro e Amor profano e la Pala dell’ Assunta conservata nella Basilica dei Frari. La prima opera ha, da sempre, rappresentato per i critici un caso “enigmatico”. Fu realizzata intorno al 1515 e i suoi esegeti, nel corso del tempo, le hanno attribuito diverse titolazioni, rilevandone la complessità strutturale ed interpretativa. Attualmente, la critica più accreditata ritiene che le due donne rappresentate nel dipinto, una vestita e l’altra senza abiti, siano entrambe raffigurazioni di una stessa persona: la figlia di Bertuccio Bagarotto, giurista padovano fatto giustiziare con ignominia dalla Serenissima per un tradimento in realtà mai perpetrato. Con, Amor sacro e Amor profano, la Città dei Dogi volle restituire dignità al Bagarotto, in occasione del matrimonio di Niccolò Aurelio, probabile committente dell’opera, con la figlia del giurista, ritratta nelle due figure femminili. La lettura di Donà discute la vasta bibliografia critica, soffermandosi, in particolare, sull’esegesi neoplatonica dei warburghiani, Edgar Wind e Panofsky. In realtà, il filosofo, con pertinenza e sagacia argomentativa, destruttura le letture armoniche, rassicuranti proprie dei sodali di Aby Warburg.

A dire di Wind e Panfsky, le due donne rappresenterebbero: «due “momenti” di unico percorso iniziatico di purificazione: alludendo entrambe a “un amore superiore al ‘profano’, perché il loro dialogo si innalza a quei ‘casti misteri amorosi di Platone’ che ammettono solo una forma di amore castigato» (p. 22). All’ombra dell’Uno neoplatonico tutto si concilia e trova sintesi nell’eidos, nell’idea. Tale lettura, sostiene Donà, svuota il capolavoro di Tiziano: «da ogni potenza contrastiva e quindi vivificante» (p. 24). Al contrario, il Vecellio, che ben conosceva le tribolazioni umane troppo umane, aveva contezza: «che il cercare è […] spesso vano» (p. 25), in quanto l’opposizione assoluta che anima l’esistere, non è normabile da alcuna episteme, neppure da quella emanazionista. Il principio cui guarda Tiziano non è rassicurante. Ammalia colui che si volge alle cose del mondo, ma vive del polemos eracliteo, si dà solo nei molti, nelle singolarità. Nelle creazioni del pittore della “Serenissima”: «La scultorea possanza dell’antico s’era ormai liquefatta […] a favore di un inedito colorismo resosi sempre più autonomo dal disegno […] e capace di consegnare gli opposti assoluti alla loro naturale “indeterminabilità”» (pp. 29-30). Il dipinto in questione dice, di fatto, che: «non v’è alcun significato […] oltre quello che si mostra» (p. 31). Le due donne rinviano a una stessa persona, che guarda anche il suo stesso guardare. La donna guardata si nasconde perfino a se stessa. La maschera che la tutela è candida, bianca, colore che contiene in sé tutti i colori possibili: «un biancore che, solo, può alludere alla perfetta innocenza» (pp. 34-35). La dolcezza, con la quale la donna nuda si volge a quella vestita, dice la sua potenza seduttiva incondizionata. L’incontro delle due donne è “acqua purificatrice”, simile a quella che sgorga dal centro della lastra presente nella scena. “Acqua di vita” che nasce dall’ambivalenza degli opposti e rende possibile la continua rigenerazione delle cose. A dire di Donà, l’Amore, differentemente dalla concezione neoplatonica, non risolve definitivamente, staticizzandole, le opposizioni, in quanto: «l’unica sintesi possibile è quella resa manifesta da un contrasto che mai potrà risolversi o allentare la tensione» (p. 37).

Nelle due donne, nel loro contrasto, si dice il principio, vale a dire il medesimo. Esso si palesa anche nel paesaggio attraverso un sapiente gioco dei colori. Tiziano mette in scena il mondo, in cui gli opposti si mescolano in ogni cosa. Un mondo tragico, eracliteo, nel quale il visibile dice l’invisibile. La Rinascenza del Nostro è un “altro Rinascimento”, diverso da quello armonico che il neoplatonismo avrebbe voluto disegnare. Ciò è immediatamente leggibile nella Pala dell’Assunta della Basilica dei Frari, portata a termine nel 1518. In essa a dirsi è la sintesi della sapienza architettonica e della vocazione: «luministica che contraddistingueva buona parte della grande arte veneziana» (p. 55). La Pala è costruita sul gioco di luce e ombra, sul contrasto coloristico. La fonte luminosa sovrastante è da individuarsi in Dio che, in quanto principio, sembra “stare”. Il resto del dipinto, le figure di Maria e degli Angeli, sono attraversate da un dinamismo moderno irrefrenabile. Anzi: «La musica emanata dalle […] forme produce una danza composita […] tendente a sforare ogni limite prestabilito» (p. 59). Tutto è inquieto, in movimento verso un principio inattingibile.

A ben vedere, rileva l’autore, anche il principio “non-sta”; non vive l’indifferenza dell’Uno neoplatonico. È un Dio che liberamente crea, nella consapevolezza che all’uomo spetti di agire trasfigurando se stesso e le cose nell’inusitata fedeltà all’incipit vita nova. Tiziano mostra che: «il possibile, da noi, non viene mai esaurito» (p. 63). Un Dio trionfante, certo, ma sofferente, esposto, come gli uomini, alla possibilità del fallimento. La Madonna, nella sua Assunzione, testimonia l’unità tendenziale, solo tendenziale, di divino e umano. La luminosità di Tiziano, nota Donà, è umbratile, commista all’abisso da cui sgorga la vita, in un processo di ascesa nient’affatto circolare e conchiuso. Tale compiutezza fu propria della grande arte del Quattrocento, ma è estranea a Tiziano. Il suo lucore conosce la ferita, la singolarità libera e, per questo, tragica. L’ altro Rinascimento e la pittura del Vecellio misero nuovamente in scena la cadenza ritmica della vita, aporia della perfezione.

Giovanni Sessa Giovanni Sessa su Barbadillo.it