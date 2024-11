Trump e la destra sociale. Pensiero del tutto personale in uno sprazzo di tempo libero.

Il neoeletto presidente Trump è affine alle idee della destra sociale? Non esattamente, il discorso è più articolato e ragionare in maniera binaria “o tutto o niente” è da infantilismo politico.

Di sicuro egli non è Giorgio Almirante, per carità. Ma ma ma….c’è un grande ma. Una destra sociale (a scanso di equivoci non parliamo di quella della Meloni) che voglia essere protagonista della e nella politica non può di certo rimanere a crogiolarsi in rimembranze del passato. Pena l’esclusione da tutti i tavoli che contano. Almirante, purtroppo, non tornerà più. Ma il suo insegnamento di una destra vicina ai lavoratori e proiettata al futuro non morirà mai.

Dunque, a farla breve. Quali punti in comune con Trump? Innanzitutto la promessa del presidente americano di riallacciare le relazioni con la Russia e abbandonare le posizioni a senso unico pro Ucraina. Poi, non da meno, la volontà di fermare le ideologie progressiste che imperversano in ogni ambito della società. E vi sembra poco di questi tempi? Inoltre, da buon outsider del partito Repubblicano, ha espresso la sua volontà di proteggere i programmi di previdenza e assistenza sociale, nonché di procedere ad un taglio delle tasse cercando di migliorare le condizioni economiche di chi ha un lavoro a bassa retribuzione. Provvedimenti che, se realizzati, sono perfettamente in linea con le nostre idee.

Penso che sia il miglior politico in un mondo ideale per la destra sociale? No. Ho altra e più alta formazione. I miei Maestri sono Pound, Mishima, Nietzsche, Evola, Céline…giusto per citarne una piccola ed esigua manciata. Ma di sicuro penso che, alla situazione data ed alle condizioni politiche in essere, sia il miglior “game changer” possibile. Realpolitik.

Come Almirante ci ha insegnato “Non rinnegare, non restaurare”. Mantenere l’idea salda e saperla realizzare nella modernità. Senza campare di velleitarismi ma intervenendo attivamente nella politica.

Quindi, “zitti e daje Donald”.

Giorgio Mari Giorgio Mari su Barbadillo.it