No all’inflazione, no all’immigrazione illegale e no alle guerre. Queste le tre linee che hanno portato al ritorno alla Casa bianca del candidato repubblicano Donald Trump, con una vittoria netta, nonostante i media mainstream italiani descrivessero una sfida sempre in equilibrio con la rivale Kamala Harris.

Tra le novità politiche anche il successo al Senato dei candidati Maga, che affermano anche una maggioranza repubblicana in un essenziale ramo parlamentare, mentre anche la Camera resta all’Elefantino trumpiano.

Alexi Lalas Alexi Lalas su Barbadillo.it