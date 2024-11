È stata presentata ufficialmente la nuova stagione di “Teatro Contemporaneo 2024/25” a cura del Teatro del Sangro/Teatro Studio di Lanciano/Treglio, direttori artistici

Il Baciamano di Manlio Santanelli con Anna Rita Vitolo in scena (Immacolata Greco nella serie tv ‘L’Amica Geniale’), Grigia Assenza del drammaturgo argentino Roberto “Tito” Cossa con Autilia Ranieri protagonista (Benedetta Levante nella serie tv ‘Gomorra’), Rossella Gesini con le sue interpretazioni da attrice (Grigia Assenza e Canto di Natale) e il suo lavoro di regista nel Berretto a sonagli di Pirandello, Teresa Timpano & Filippo Gessi di Scenanuda, Camilla Di Tullio con Federico G. Lorca di Generazione Teatro, il Teatro Civico 14/Mutamenti di Caserta, Anna Calarco & Gaetano Tramontana di Spazioteatro, il Teatro Stabile d’Abruzzo: sono soltanto alcuni dei protagonisti di una stagione capace di riunire in un unico cartellone alcuni tra i più significativi artisti della scena teatrale italiana contemporanea.

La stagione “Teatro Contemporaneo 2024/25” del Teatro del Sangro/Teatro Studio di Lanciano/Treglio ha come obiettivo la valorizzazione della creatività di drammaturghe, registe ed attrici e di arricchire il mondo della rappresentazione con le differenti visuali delle donne.

La marginalità delle donne in ambito culturale, soprattutto teatrale, è ancora frutto della mancanza di una tradizione e trasmissione del contributo culturale femminile. Solo da cinquanta anni è incominciato il recupero della presenza femminile nella società e nella cultura. Nonostante il ricco recupero di tutta la produttività e creatività culturale femminile il settore teatrale in Italia continua ad essere monco di questa cultura che spesso le giovani generazioni di artisti ed artiste non conoscono a sufficienza.

Oltre alla ospitalità di spettacoli il Teatro del Sangro prosegue il suo percorso con le Residenze artistiche, che rappresentano un fattore di innovazione e di arricchimento per l’intero sistema dello spettacolo dal vivo. Il progetto Itaca – Residenza per Artisti prevede un grande lavoro di promozione e valorizzazione degli artisti del territorio, di alcuni maestri della scena contemporanea e di diverse compagnie teatrali dall’estero, con una particolare attenzione ai giovani artisti abruzzesi.

“Questa stagione di Teatro Contemporaneo è quella della conferma, con un cartellone che può contare su ben venti appuntamenti dislocati su due teatri diversi. Torniamo infatti con grande soddisfazione al Teatro Fenaroli di Lanciano per il terzo anno consecutivo, dove proporremo lo spettacolo “Grigia Assenza” prodotto dal TSA, e continuiamo d’altra parte nel nostro percorso al Teatro Studio di Treglio con la stagione e con le residenze artistiche”, ha spiegato Stefano Angelucci Marino, direttore artistico del Teatro del Sangro.

Il cartellone TEATRO CONTEMPORANEO 2024/2025

Teatro Studio/Teatro Classico Contemporaneo/Itaca – Residenza per artisti

sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, ore 21.00 e ore 18.00

IL GUARDIANO

di Harold Pinter

regia e interpretazione Roberto Galano e Stefano Angelucci Marino || produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro e Teatro dei Limoni ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

mercoledì 16 ottobre 2024, ore 18.00 e ore 21.00

ROSAURA

dal romanzo “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi

restituzione e drammaturgia di Ruben Pires (Argentina)

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024, ore 21.00 e ore 19.00

DESAPARICIÓN

di Roberto Solofria

con Roberto Solofria, Michele Brasilio, Antimo Navarra e Paolo Del Peschio | produzione

Teatro Civico 14/ Mutamenti Teatro ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

giovedì 31 ottobre 2024, ore 19.00

L’ANELLO DEGLI ADAMS

regia e interpretazione Vittoria Coletti, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari, Chiara Maccione e Emanuela Presicce|| produzione Teatro del Sangro EVENTO/TEATRO RAGAZZI

venerdì 1 novembre 2024, ore 18.00 e ore 21.00

ECO e ISO 2.0

rivisitazione del mito di Eco e Narciso

restituzione di Filippo Gessi

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, ore 21.00 e ore 19.00

LA LEZIONE DELLA GUERRA

di e con Filippo Gessi || produzione ScenaNuda

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024, ore 21.00

GRIGIA ASSENZA

di Roberto “Tito” Cossa

regia Stefano Angelucci Marino | con Autilia Ranieri, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari e Stefano Angelucci Marino | produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI

domenica 17 novembre 2024, ore 18.00 e ore 21.00

STREET MAGIC

recitazione, comicità e magia

restituzione di Dario de Remigis

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI /TEATRO RAGAZZI

sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, ore 21.00 e ore 18.00

CANTO DI NATALE

da Charles Dickens

regia Rossella Gesini | con Paolo Del Peschio, Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino | produzione Teatro del Sangro

ITACA – RESIDENZA PER ARTISTI /TEATRO RAGAZZI

sabato 11 gennaio 2025, ore 21.00

IL BERRETTO A SONAGLI

da Luigi Pirandello

adattamento e regia Rossella Gesini | con Antonella Di Lena, Barbara Palmisciano, Daniela Scatena, Daniza Pomponio, Emanuela Pedone, Emiliano Romagnoli, Linda Caroli, Mario Bucci, Marcello Virzì, Michela Rosato, Rossella Stivaletta, Teresa D’Adamo, Teodoro Vinciguerra | produzione Teatro del Sangro

EVENTO

sabato 25 gennaio 2025, ore 21.00

GRIGIA ASSENZA

di Roberto “Tito” Cossa

regia Stefano Angelucci Marino | con Autilia Ranieri, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari e Stefano Angelucci Marino | produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro

TEATRO FENAROLI

sabato 1 febbraio 2025, ore 19.00, ore 21.00 e ore 23.00

MORIRE E’UN ATTIMO

da “Morire è un attimo” di Giorgio Ballario (Edizioni del Capricorno)

di e con Stefano Angelucci Marino| produzione Teatro del Sangro

TEATRO CONTEMPORANEO

sabato 8 febbraio 2025, ore 21.00

IL DONO

da “La Casa di Bernarda Alba” di F. Garcia Lorca

regia Massimo Massari con Antonella Biamonte, Simona Biscarini, Marialuna Cavenaghi, Chiara Ciaburri, Maria Camilla Di Tullio, Azadeh Moradiasr | produzione GenerazioneTeatro

TEATRO CONTEMPORANEO

domenica 16 febbraio 2025, ore 19.00

PAPA’ TI PRESENTO TUO FIGLIO

scritto e diretto da Carmine Marino

con Carmine Marino, Vincenzo Lo Russo | produzione Il Ponte

EVENTO

domenica 2 marzo 2025, ore 19.00

MA CHE GUERRA C’E’?

scritto e diretto da Michele Di Mauro | con Michele Di Mauro, Luigi Ciavarelli, Lina Bartolozzi e Martina D’Addazio | produzione La Torre di Babele

EVENTO

sabato 8 marzo 2025, ore 21.00

USCITA DI SICUREZZA

episodi ispirati al libro di IGNAZIO SILONE

riduzione, regia e interprete Gabriele Ciaccia

collaborazione alla drammaturgia Valentina Ciaccia – apparati storico iconografici Mauro Pace

Audio luce Boris Granieri – Produzione Teatro dei Colori

TEATRO CONTEMPORANEO

sabato 15 marzo 2025, ore 21.00

IL BACIAMANO

di Manlio Santanelli

con Anna Rita Vitolo, Andrea de Goyzueta

regia Antonio Grimaldi

produzione Teatro Grimaldello Tourbillon Teatro Centro Studi Teatro

TEATRO CONTEMPORANEO

domenica 30 marzo 2025, ore 18.00

IL MAGO DI OZ

regia e interpretazione Vittoria Coletti, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari, Chiara Maccione e Emanuela Presicce|| produzione Teatro del Sangro EVENTO/TEATRO RAGAZZI

sabato 5 aprile 2025, ore 21.00

VENUTI DAL MARE

scritto e interpretato da Gaetano Tramontana

con la partecipazione in scena di Alessio Laganà (dj set live) | produzione Spazioteatro

TEATRO CONTEMPORANEO

domenica 6 aprile 2025, ore 18.00

RACCONTO COSMICOMICO

dall’opera di Italo Calvino

adattamento e interpretazione Anna Calarco

soundscape Giuseppe Costa | produzione Spazioteatro

TEATRO RAGAZZI

Tutti gli spettacoli si terranno presso il TEATRO STUDIO di via Abbazia a Treglio (Chieti). Solo lo spettacolo del 25 gennaio 2025 si terrà al Teatro Fenaroli di Lanciano. Prenotazione obbligatoria al n.340.9775471. Info: 340.9775471 o info@teatrodelsangro.it – www.teatro-studio.it

