Arriva in libreria Il viaggio della libertà. Un giro del mondo alle origini della povertà e della ricchezza di Rainer Zitelmann. L’autore, noto storico, sociologo e giornalista tedesco, ha visitato trenta Paesi e quattro continenti nel corso di due anni – percorrendo oltre 260.000 chilometri – per testare qual è, in essi, il livello di libertà individuale, politica e d’impresa. «Ho concentrato l’attenzione sulla libertà economica», scrive nella Prefazione, «perché credo che essa sia il prerequisito più importante nella lotta contro la povertà».

Da Asunción a Bogotá, da Buenos Aires a Bucarest, da Hanoi a Kathmandu, e ancora Montevideo, Memphis, New York, Santiago del Cile, Seoul, Tbilisi, Tirana, Ulaanbaatar, Zurigo: sono solo alcune delle tappe del viaggio della libertà compiuto da Rainer Zitelmann tra l’aprile 2022 e l’agosto 2024.

Prima di partire, l’autore ha condotto ricerche storiche e commissionato dei sondaggi a rinomati istituti di ricerca, sia sull’immagine del capitalismo (in trentacinque Paesi), sia sulla percezione della ricchezza (in tredici Paesi), che gli hanno permesso di avere una prima fondamentale impressione del loro atteggiamento verso l’economia di mercato e il capitalismo. Spinto dalla curiosità di conoscere questi Paesi e interessato alle persone più che alle attrazioni turistiche, Zitelmann ha intrapreso il suo lungo “Liberty Road Trip” spinto dal proposito e dall’impegno di contribuire a diffondere in tutto il mondo l’idea di libertà.

In queste pagine egli presenta un’entusiasmante miscela di impressioni di viaggio personali, risultati di indagini internazionali e centinaia di conversazioni con economisti, imprenditori, giornalisti, politici e gente comune dei Paesi attraversati. Il libro permette dunque al lettore di conoscerli in modo più approfondito di quanto possa fare una visita turistica ma, soprattutto, risulta un’appassionante e puntuale analisi storica, politica ed economica, della loro situazione attuale e di cosa stanno facendo per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini.

Rainer Zitelmann ha lavorato per «Die Welt», ha fondato una società di consulenza di successo, e si è quindi dedicato alle attività di investitore e di saggista. I suoi libri sono tradotti in più di trenta lingue.

Rainer Zitelmann, Il viaggio della libertà. Un giro del mondo alle origini della povertà e della ricchezza, trad. it. di Franca Piso, Liberilibri 2024, collana Altrove, pagg. 438, euro 20

