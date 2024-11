Barbadillo.it ha chiesto a Giannozzo Pucci perché abbia pubblicato il “manifesto per un’autonomia contadina e alimentare”. La sua risposta è un programma di economia alternativa.

“Firmato collettivamente dall’Atelier Paysan, Liberare la terra dalle macchine (Libreria Editrice Fiorentina), che appare ora in Italia, dimostra che l’agricoltura industriale non è agricoltura. E’ occupazione industriale dei campi, con gli avvelenamenti, con le dipendenze commerciali, bancarie, burocratiche, digitali, con i danni alla salute e alla qualità del cibo tipici dell’industria.

“L’agricoltura è artigiana e il movimento per costruire una strategia, cioè uno spazio politico, tecnico, economico di conversione ecologica della società che tende a diffondersi in una pratica nuova virtualmente aperta a molti ambiti non solo agricoli.

“Invece i movimenti di opposizione… al nucleare, agli inceneritori, ecc. si oppongono a obiettivi politici di altri. Non costruiscono una conversione a una pratica nuova, nostra.

“Senza sciogliere i lacci che impediscono e penalizzano l’agricoltura artigiana, è pura illusione credere che si possano difendere le piccole aziende agricole. Occorre costruire un movimento di agricoltori artigiani, liberi di occupare i territori abbandonati, che le industrie agricole non sono capaci di gestire.

“Bisogna sviluppare questo spazio – economico, tecnico, politico – nuovo che può diventare vero movimento ecologista, coinvolgendo le associazioni, i comitati anti-inquinamento, per ogni forma di coltivazione senza veleni per alcuni obbiettivi comuni su cui convergere unanimi.

“Propongo di riflettere sui seguenti obiettivi per arrivare a maturare delle motivazioni forti e approfondite di un nuovo movimento di conversione ecologica radicale:

– 1 Agricoltura artigiana è l’insieme di attività non imprenditoriali di cura e manutenzione del territorio tramite piante e animali, con conseguenti produzioni alimentari, senza uso di pesticidi e con la massima diversità di colture.

– 2 La coltivazione manuale e artigiana senza pesticidi a qualsiasi titolo di un terreno è certificazione in sé che supera qualsiasi certificazione urbanistica o di altro genere e costituisce titolo per far parte di un elenco speciale artigiano Inps, indipendentemente dal numero di ore di lavoro;

– 3 Dall’assenza di scopi speculativi discende che la nuova agricoltura artigiana è esente dall’obbligo di iscriversi alla camera di commercio e all’Iva, perché, come per i secoli passati, è sottoposta al regime di esenzione dall’attività commerciale, non comprando, ma producendo per vendere;

– 4 La cura artigiana del territorio è un servizio pubblico e, come tale, oggetto di attività di volontariato, coperto da assicurazione a carico pubblico;

– 5 L’agricoltura artigiana non ha obblighi di corsi di formazione, basandosi sull’apprendistato e sul volontariato;

-6 All’agricoltura artigiana non sono necessarie autorizzazioni ambientali, non producendo inquinamenti;

-7 Tutti gli enti e uffici amministrativi con competenze agricole, per quanto riguarda l’agricoltura artigiana, passano dal Comune;

– 8 L’istituzione di un salario di contadinanza – per chi intraprende un’attività di nuova agricoltura artigiana dopo periodi congrui di apprendistato e volontariato come studenti – è una politica economica importante per la fertilità e l’economia del territorio;

– 9 Il terreno agricolo non potrà essere urbanizzato e le nuove costruzioni rurali necessarie all’agricoltura artigiana saranno realizzate in materiali naturali facilmente rimovibili. A questo scopo occorre allestire un nuovo catasto agricolo comprendente i terreni utilizzati in agricoltura artigiana agro-ecologica;

– 10 gli artigiani agro-ecologici hanno diritto all’analfabetismo burocratico e digitale. Tutte le pratiche col pubblico siano a carico pubblico, con funzionari itineranti, incaricati di completarle, senza lavoro-ombra a carico dell’artigiano agricoltore.

– 11 gli artigiani agro-ecologici potranno sperimentare nuove forme di collaborazione associativa e di apprendistato coi proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni”.

Giannozzo Pucci Giannozzo Pucci su Barbadillo.it