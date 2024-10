Scrissi questa lettera a mio figlio anni fa, quando mi accorsi che era diverso da come avevo sempre pensato. Quella nuova verità non mi piaceva. Pensai, lasciai passare del tempo, poi capii che non lo conoscevo. Forse non lo avrei mai conosciuto: non era parte di me, era indipendente dalle mie convinzioni e quindi… Dovevo, volevo accettarlo.

Caro straniero,

mi spiace tantissimo che il nostro primo incontro sia stato preceduto da un mio urlo fortissimo. Non volevo spaventarti, tantomeno assordarti, ma è stato più forte di me. Per mesi ti insegnano a comportarti in modo adeguato, principalmente per te stessa, e poi, quando dovresti dimostrare il massimo controllo e la massima civiltà, ciò che davi per acquisito l’hai dimenticato. Dimenticare nozioni e concetti. La tua parte primordiale prevale su scienza, educazione e, oserei dire, cultura.

Dopo un primo smarrimento, ti guardavo e mi domandavo da dove fossi esattamente arrivato. Occhi nerissimi, allungati, forse un po’ come quelli degli orientali, sguardo attento, ma proiettato nell’infinito, come se la tua attenzione fosse attirata da qualcosa molto più lontana da me e dalle pareti bianche della stanza.

Il naso, piccino, leggermente schiacciato. Sei bello? Non proprio, ma con una promessa di armonia nei lineamenti. Non ti conoscevo, non ti avevo mai visto prima, eppure ti stringevo tra le braccia, dopo averti atteso per tanti mesi con un’aspettativa che negli ultimi tempi, era diventata impellenza. Ti aspettavo da tutta la vita, eppure lì in quel momento mi eri estraneo e straniero. Eppure cominciavo già ad amarti, solo dopo un minuto di contatto fisico, figlio mio.

Creatura indifesa, venuta miracolosamente da chissà dove ed accomodata tra le mie braccia, come se nient’altro fosse per te importante e come se io non avessi fatto altro nella vita.

Che strano, per nove mesi sei stato dentro di me, ti ho parlato, ti ho ossessivamente pensato, ma senza mai darti un volto o una connotazione e ora ti studio nei minimi particolari. Straniero, con abitudini che non so, non conosco, parli una lingua che non capisco, inquietudine, inquietudine del non saper come comunicare; con te divento madre, ma finora sono stata solo figlia. Impareremo a conoscerci, ma mai abbastanza, impareremo a comunicare, ma probabilmente parlando linguaggi diversi, resi differenti dalla distanza generazionale, che distingue sempre genitori e figli.

Una lingua sola sarà quella veramente valida, te lo giuro. Ora che, sfinita, non smetto di guardarti e che, sfinito, ti sei addormentato sul mio cuore, ti giuro che il mio amore sarà il nostro esperanto e basterà per tutti e due, anche quando sarai grande e uscirai borbottando proteste dal mio nido.

Ti amerò da oggi per sempre. Sarai meno straniero, sempre meno straniero, perché imparerò a conoscerti e tu, esserino, mi aiuterai a diventare “grande” e mamma.

Ti amerò con l’amore che nulla chiede e vivrò di riflesso delle tue vittorie; piangerò di nascosto delle tue sconfitte. Cercherò per te la forza dell’equilibrio e, al momento opportuno, ti lascerò andare. Ti spingerò ad allontanarti, come poche ore fa ho spinto per farti nascere. Giocherò a fare la mamma e cercherò di trasmetterti il lato ludico della vita, sarà la più bella avventura che una donna può vivere.

***

Sono passati 27 anni e sei un uomo. Questa lettera avrei voluto dartela allora, ma tu non sapevi leggere e io non avrei saputo scriverla.

La tua mamma.