Tratto dal periodico non conformista FUOCO, numero 14

Partiamo dal suo recente ‘Le tre età della fiamma’ per una riflessione più ampia sullo stato ‘di salute’ (o di un esame autoptico si tratta?) della cultura di destra.

“Il problema è antico e irresolubile, almeno se lo si pone in questi termini. Perché risente dell’ambiguità dell’espressione ‘destra’. La bipartizione dello spazio politico secondo lo schema ‘sinistra/destra’ è stata adottata per semplificare l’orientamento degli elettori nell’epoca in cui si è iniziato a tenere elezioni democratiche. È un espediente che deforma i contorni dei soggetti politici inclusi in una delle due categorie e serve a rendere possibili, e giustificare, compromessi e alleanze fra di essi. In campo culturale, è una scorciatoia che tutt’al più, in un’epoca come quella attuale, è utile a stilare elenchi di autori e pensieri ‘buoni’ e ‘cattivi’, cioè egemoni e subalterni. Utilizzando questi criteri, di destre se ne possono individuare molte ed eterogenee, senza poterle raccordare a una visione del mondo unitaria. Anche la proposta discriminante di Bobbio – di qui la propensione all’eguaglianza, di là la valorizzazione delle diseguaglianze – è incapace di cogliere questa varietà”.

Una delle cifre della cultura di destra è sempre stata la lotta al sistema (almeno a parole) e il rifiuto delle categorie fondanti della modernità, dall’altro. È – ancora – così?

“Anche in questo caso, l’espressione mostra i suoi limiti. La lotta al sistema (quale? La democrazia o altro?) non è certo stata il marchio di fabbrica delle destre liberali e conservatrici e, nel primo dei due casi, anche del rifiuto della modernità non ci sono tracce. Se parliamo di una cultura fascista o tradizionalista – e non sono la stessa cosa –, o che comunque nell’uno o nell’altro filone ha le sue ascendenze, il discorso può cambiare, ma in tal caso la risposta è semplice: nella terza età della Fiamma non ne restano che tracce o scorie”.

Rispetto all’egemonia culturale della ‘sinistra’, occorre costruire una ‘controegemonia’ od operare in un ambito più ampio e metapolitico?

“L’obiettivo non potrebbe che essere quest’ultimo, ma si tratterebbe in primo luogo di partire da una chiara visione del mondo e della società e di costruire una strategia volta a farne germogliare i presupposti nella mentalità collettiva, nello spirito del tempo, nell’atmosfera culturale. Si possono usare immagini diverse, ma la sostanza è quella. E il terreno su cui seminare sarebbe prepolitico, eminentemente culturale, in senso antropologico”.

Si può ancora formare una ‘politica culturale’, cioè una versione non-marxista del presidio della cultura italiana?

“‘Non-marxista’ è una definizione in negativo, insufficiente a promuovere una visione del mondo coerente. Ci riporterebbe agli anni ‘70, ai tentativi di creare un fronte comune fra quelli che venivano definiti ‘intellettuali indipendenti’, alla promozione di riviste come Intervento o La Destra. Che hanno offerto contributi interessanti ma slegati e non hanno lasciato tracce né attivato sinergie. Occorrerebbe un progetto organico, chiaro nelle premesse e dotato di mezzi, intellettuali e materiali, all’altezza del compito”.

Esiste uno spazio di manovra per intellettuali ‘anticonformisti’? Oppure si diventa automaticamente conformisti al vento ‘nuovo’ che soffia?

“La ‘virata a destra’ elettorale, verso quali obiettivi si è indirizzata? Sicurezza, difesa dell’identità e dei modi di vita tradizionali? Rifiuto della visione progressista dei ‘temi etici’ e dei crescenti flussi migratori? Quieto vivere, riduzione dei carichi fiscali, della burocrazia, dei vincoli ecologici alla crescita industriale? Orgoglio patriottico o occidentale? Allineamento ai disegni geopolitici atlantisti? Nel voto di un po’ meno della metà di coloro che hanno deciso di deporre una scheda nell’urna c’è stato un intreccio indistricabile di motivazioni diverse. Come potrebbe tradursi in uno spazio di manovra per intellettuali decisi a opporsi allo spirito del tempo e non semplicemente a mantenere o a migliorare le condizioni di vita di coloro che vi si sono adagiati?”.

Si può costruire un progetto (meta)politico duraturo, pungolo e stimolo, che tracci la via?

“Non metto limiti alle possibilità, ma mi sembra uno scenario improbabile. La politica e le idee hanno divorziato da tempo, e non vedo ricomposizioni all’orizzonte. Il consenso a cui guarda oggi la cosiddetta destra di governo è saldamente collegato al mantenimento dell’attuale sistema, e al miglioramento delle sue prestazioni economiche, non certo al suo smantellamento”.

Vengono alla mente le riflessioni della Nuova Destra. C’è continuità di idee tra la Nuova Destra e la travagliata evoluzione del pensiero anticonformista francese che approda a Dominique Venner?

“No. Ci vedo, anzi, una divaricazione sempre più netta di percorsi, che vede da una parte chi, come de Benoist e il sottoscritto, ha intrapreso un cammino di oltrepassamento del confine tra sinistra e destra, accogliendo stimoli provenienti da filoni estranei alla propria cultura di origine – come la decrescita, l’antiutilitarismo, l’ecologia profonda, l’etnopluralismo – e dall’altra chi si limita a dare nuove forme di espressione ai tradizionali motivi ispiratori della destra radicale di radice fascista o nazionalsocialista”.

«Il più disgraziato e pernicioso prodotto del fascismo è l’antifascismo», disse un vecchio comunista come Amedeo Bordiga: quanto c’è di vero in quel monito?

“Molto, perché si è riusciti a imporre nei circuiti intellettuali e massmediali una caricatura del fascismo, ridotto a emblema del Male e della violenza, che serve a demonizzare ogni tentativo di proporre una ‘terza via’ di riorganizzazione della società che punti a criticare i difetti del sistema capitalistico senza scivolare nelle utopie collettivistiche. E a tacciare di ‘criptofascismo’ chiunque si azzardi a proporre una lettura scevra da pregiudizi dell’esperienza messa in atto durante gli anni del regime mussoliniano”.

Quanto conta costruire una contro-narrazione, che si opponga a quella realizzata dai gendarmi del mainstream?

“Conterebbe moltissimo, ovviamente. Ma non è un’operazione che può essere compiuta a tavolino e con improvvisazione. Bisognerebbe ripartire da quei tentativi che sono stati compiuti nel periodo in cui una parte della giovane generazione neofascista, per reagire alla ‘sindrome del ghetto’, aveva aperto un confronto senza remore con la modernità. Spogliati delle insufficienze e delle ingenuità e proiettati nell’attualità, tenendo conto di tutto ciò che è cambiato nell’arco di quasi mezzo secolo, quei materiali degli anni ‘60 potrebbero suscitare curiosità ed energie vive. Ma occorrerebbero menti adeguate, formate allo studio e alla riflessione con un’apertura di orizzonti di cui non vedo traccia in giovani ‘non conformisti’ odierni, che danno l’impressione di essersi di nuovo rinchiusi in un ghetto psicologico, leggendo, ristampando, chiosando e lodando solo i soliti autori di culto, quelli della loro parte. Fa un’impressione triste veder citati, a distanza di cinquant’anni, gli stessi nomi, gli stessi libri, le stesse immagini”.

Oggi non si parla più tanto di destra, quanto di ‘sovranismo’, ‘conservatorismo’ o, dai detrattori, di ‘populismo’: è un mero aggiornamento o qualcosa in più?

“Molto di più, soprattutto se si parla di ‘populismo’, un fenomeno trasversale che va molto oltre la destra e che, con tutti i suoi forti limiti, ha costituito negli ultimi decenni l’unico veicolo di contestazione dell’establishment liberale globalista e progressista. Quanto invece a ‘sovranismo’ e ‘conservatorismo’, sono sfaccettature di un universo politico più correttamente riconducibile alla destra, che ne traducono in termini attuali tendenze di lungo periodo: il richiamo a entità comunitarie a base territoriali contro le tentazioni cosmopolite, il primo; l’attaccamento ai modi di vita e alle consuetudini ereditati, il secondo”.

Quali potrebbero essere autori magari poco noti o misconosciuti del tutto che si sentirebbe di indicare per un percorso politico-culturale davvero alternativo? Il massimo che sia stato elaborato da dieci anni a questa parte è un neo-futurismo deflagrato in un prometeismo onanista: un po’ poco…

“Decisamente poco, ma anche i settori più radicali e sedicentemente rivoluzionari del neofascismo che cosa hanno prodotto, se non rievocazioni e rimasticature degli autori di culto e dei personaggi del loro pantheon? Per guardare oltre bisognerebbe intervenire nel dibattito culturale che si svolge extra moenia, riflettere autonomamente sul movimento delle idee contemporanee. È ciò che fa da sempre Alain de Benoist. È ciò che cercano di fare da quasi quarantotto anni a questa parte quanti collaborano alla redazione di Diorama, la rivista che ho creato e dirigo. Sulle cui pagine passano nomi e temi in grado di indirizzare il percorso di cui mi si domanda. Tanto per fare qualche nome: Jean-Claude Michéa, Serge Latouche, Michel Onfray, i pensatori neocomunitaristi americani…”.

Fuoco-Marco Tarchi Fuoco-Marco Tarchi su Barbadillo.it