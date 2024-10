Il lento passeggiare di un marinaio alto, molto alto interrompe il silenzio che impera tra il liberty e l’umbertino di palazzo Besso. In lontananza si ode il rotore di un P-38 francese che si dirige verso l’isola di Riou, evitando il notevole traffico aereo che è simbolo di modernità. Nel frattempo, un indigeno racconta al figlio i miti fondativi della sua tribù mentre il fuoco crepita nel rapido avanzare della notte.

Solo per questa volta Hugo Pratt ci ha ospitati a Roma e non nella sua Venezia. Qui le strade sono grandi e le acque del Tevere raramente sono solcate da una barca o da un battello. Nulla, qui nell’Urbe, rassomiglia a Venezia. Eppure, Pratt è qui, tra il luogo ove è morta la repubblica romana ed è principiata la grande storia di un impero che dominò la terra e conquistò il mare e i libri di Dante e sulle sue opere, segno di una volontà unificatrice che risponde al nome di Italia.

La fondazione Marco Besso, eccellente studioso del Sommo Poeta, ha voluto creare un sincretismo all’interno dell’omonimo palazzo tra le avventure di Corto Maltese, di Saint-Exupéry e di altri temerari con i viaggi di Salvatore Besso, figlio di Marco, scomparso all’età di 28 anni dopo aver compiuto numerosi viaggi nell’estremo Oriente alla ricerca dell’assoluto. Camminando per i corridoi del palazzo, ci troviamo di fronte ad oltre quaranta tavole originali e acquarelli, grandi riproduzioni, filmati e riviste d’epoca, che lo spirito di Pratt osserva con sguardo sornione e insoddisfatto, perché difficilmente il genio dimentica la noia e crede di aver trovato la chiave giusta per sfuggirle con il capolavoro definitivo. Visitare questa mostra dà la possibilità all’avventore di trovarsi da una parte all’altra del mondo senza pagare alcun biglietto, immergendosi nelle profezie di Bocca Dorata per carpire i segreti più oscuri del proprio futuro. È una mostra apotropaica, non v’è dubbio. Ogni influsso malvagio e, dunque, turistico è ridotto ad un mucchio di cenere non appena si varca la porta d’ingresso del palazzo. Trovarsi altrove, almeno per un’ora, è l’antidoto necessario alla grande corsa verso il nulla della contemporaneità. Il maestro Pratt ve lo sta offrendo, avrete il coraggio per berlo? Avete tempo fino al 20 dicembre.

Marco Spada Marco Spada su Barbadillo.it