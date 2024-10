In Liguria il centrodestra ha vinto di una incollatura le regionali: il nuovo governatore e’ il civico-civico Marco Bucci, già sindaco di Genova. E’ un successo fortemente voluto da Giorgia Meloni, che ha indicato come candidato l’ex primo cittadino della città della Lanterna, mostrando intuito e comprensioni dei limiti locali della coalizione, frastornata dalle inchieste che hanno portato alle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti.

La sconfitta dei giustizialisti

Giuseppe Conte e Elly Schlein avevano schierato sul terreno ligure una formula giustizialista estrema, sottolineando le contaminazioni che avevano portato alla fine della precedente esperienza di governo. Il tintinnare delle manette non ha portato fortuna. I cittadini hanno percepito la debolezza programmatica e la scarsa attenzione per la cultura del fare e per la modernizzazione infrastrutturale del territorio, bloccata in passato da fanatismi ambientalisti e grillini. Resta ferito sul campo l’ex ministro Andrea Orlando, politico di caratura, immolato dalla regina Elly sull’altare del mitologico “campo largo”, sempre più “campo litigioso”.

La sfida del centrodestra

Vincere con un civico, ricalcando in un territorio di tradizione progressista il modello emiliano che portò alla vittoria a Bologna con il “macellaio” Giorgio Guazzaloca) ha pro e contro: Bucci sarà interprete fedele di un programma industrialista, che punta a fornire alla Regione le infrastrutture che mancano o che sono state osteggiate negli ultimi anni, mentre dovrà effettuare un monitoraggio accurato della gestione sanitaria, apparsa spesso carente, come emerso dai numeri monstre delle liste d’attesa. Alla destra spetterà il compito di dare l’impianto politico-culturale al prossimo mandato, in nome del pluralismo e dell’investimento su identità e memoria (anche con l’avvalersi di supporti tecnici appropriati), stando molto più attenta alle frequentazioni dell’onnivoro mondo economico. La scelta-indicazione degli assessori sarà un passaggio dal quale si potrà cogliere quale direzione avrà il prossimo quinquennio.

@barbadilloit

Tomas Skuhravy Tomas Skuhravy su Barbadillo.it