In replica alle opinabili esternazioni di politici come Scalfarotto e di scrittori come Scurati sull’inopportunità di celebrare l’eroismo dei nostri soldati nella battaglia di El Alamein, è stato giustamente ricordato come l’allora presidente della Repubblica Ciampi avesse reso omaggio nel 2002 ai caduti di quell’epica battaglia, cui “mancò la fortuna, non il valore”. In quell’occasione fra l’altro Ciampi insignì della medaglia d’oro al Valor Militare Paolo Caccia Dominioni, che partecipò alla battaglia come comandante del 31º battaglione Guastatori d’Africa e dopo la guerra si dedicò a una nobile opera di recupero delle salme dei caduti, culminata con la costruzione del sacrario di El Alamein. Ciampi era un uomo di sinistra che aveva però un altissimo senso dello Stato e nutriva un sincero amor di Patria, al di là delle fazioni, come dimostrò quando due anni. concesse la medaglia d’oro al Valor Civile alle vittime del piombo britannico nell’insurrezione triestina del 4 e 5 novembre 1954. Fra loro c’erano il quindicenne Pierino Addobbati, militante della Giovane Italia, e il ventiquattrenne Francesco Paglia, dirigente del Fuan, che aveva giovanissimo militato nelle Forze Armate della Rsi.

Vorrei ricordare però come, in un clima molto diverso, un gesto analogo sia stato compiuto cinquantaquattro anni fa da un politico socialista, nelle vesti di ministro della Difesa in un governo di pentapartito: Lelio Lagorio, già adolescente staffetta partigiana, già vicesindaco di Firenze, già primo presidente della Regione Toscana alla guida di una giunta frontista. Il 20 aprile 1980, appena nominato, presenziò alla cerimonia del giuramento delle reclute della “Folgore” allo stadio comunale di Livorno, appena in tempo per recarsi in Parlamento per il voto di fiducia al governo di cui faceva parte. Nel discorso pronunciò una frase che era tutta un programma: “Sono socialista e con Churchill sono qui ad esaltare i leoni di El Alamein”. Era la caduta del tabù che aveva impedito a lungo alla nostra classe politica di celebrare gli episodi di valore dei nostri connazionali nella Seconda Guerra mondiale: una scelta che l’avrebbe condotto in seguito in visita al sacrario militare a El Alamein. Era il momento del “socialismo tricolore” craxiano, cui Giano Accame dedicò un brillante pamphlet; ma era anche un’epoca in cui la scuola e la società del nostro Paese erano in grado di formare persone convinte che si possa essere antifasciste senza per questo essere necessariamente anti italiani.

Enrico Nistri