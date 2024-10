Chiedi chi era Eduard Limonov. Lo pseudonimo di Eduard Veniaminovič Savenko è tornato sulla bocca di tutti. Il motivo? Il cineasta Kirill Serebrennikov ha portato al cinema la pellicola Limonov nonché l’adattamento cinematografico dell’omonima biografia romanzata scritta da Emmanuel Carrère, pubblicata nella nostra nazione da Adelphi, incentrata sulla vicenda dell’intellettuale autore de Il poeta russo preferisce i grandi negri. Ma ci chiedevamo all’inizio chi fosse il protagonista di queste righe. Agitato, agitatore, operaio, fuorilegge, ma ancora senzatetto, maggiordomo, scrittore, visionario, rivoluzionario. La sua dimensione ce la fornisce uno scritto di Yurii Colombo redatto a seguito della scomparsa dell’autore, avvenuta il 17 marzo 2020 all’età di 77 anni, dove si legge che Limonov “mescolò Julius Evola e Lenin, Drieu la Rochelle e Gorky”. In questo miscuglio c’è la vita nell’Unione Sovietica, la fuga verso la fama, la scrittura, gli Stati Uniti d’America e l’Europa. Veniva da dove non si poteva dire nulla, per andare verso dove si poteva dire tutto senza che però questo servisse a nulla. Solgenitsin dixit. Esiste un video, facilmente recuperabile su YouTube, tratto dal documentario Serbian Epics di Pawlikowski e Stojanovic del 1992, dove si vede il poeta intento a imbracciare il fucile, ai tempi della guerra dei Balcani, e sparare verso Sarajevo. Il fronte da cui partirono i colpi quello dei serbi di Karadzic. C’è ancora spazio. In Russia assieme ad Aleksandr Dugin ha fondato e guidato il Partito Nazional Bolscevico messo fuorilegge nel 2007. Si proprio quello. Quello con la bandiera rossa, cerchio bianco nel mezzo, al centro in nero al posto della svastica la falce e il martello. Da qui il giornale Limonka organo di stampa del movimento. Un foglio underground da cui Serebrennikov, in un’intervista rilasciata a Il Venerdì di Repubblica, ammette di aver tratto ispirazione in gioventù. “Io da ragazzo sono stato un fan di Limonov. Leggevo la sua rivista e ci trovavo dentro la stessa rabbia che avevo io, la stessa voglia di fare tutto a pezzi”. Ben Whishaw, che interpreta l’intellettuale russo, urla nella pellicola: “Se i tuoi eroi sono Jim Morrison, Lenin, Mishima, Baader sei già membro del nostro partito”. Il vitalismo di Limonov – nom de plum che deriva dal termine limonka espressione gergale russa per indicare la bomba a mano – è tutto qui. Il resto del film è un’accozzaglia di vissuto dove il protagonista viene ridotto a un perverso amante del sesso e dell’autodistruzione intento a provare eccitazione attraverso la violenza da infliggere, ma soprattutto da infliggersi. La prima metà del girato è sorretta dall’ossessione per Elena che sfocia nel rapporto sessuale tra Limonov e un barbone di colore ai bordi dimenticati di New York. Se cercavate l’esuberanza del russo conviene tornare in libreria, comprare un pacchetto di sigarette e concedersi un paio di giri di vodka. Anche il finale, dove vediamo Limonov uscire dal carcere, è una messa in scena. Una giornalista gli chiede di ripetere l’uscita perché il suo cameraman non era stato in grado di riprendere la scena. E la scena si ripete. Ripete nel grottesco. Al netto di un Ben Whishaw completamente immedesimato nel personaggio, soprattutto nel Limonov anni ‘00, e di un piano sequenza, che rappresenta gli anni ‘80 dell’autore, da urlo il film è schiavo della retorica. La stessa che mette a freno ogni slancio e riconduce nella psicosi dove o si è liberal o si è da ricondizionare alla voce del padrone.

In Italia chi conosce bene la parabola del poeta autore di Diario di un fallito è Andrea Lombardi. Il genovese ha curato per Bietti, inserito nella collana l’Archeometro, Grande ospizio occidentale il testo più politico e profetico di Eduard Limonov. “La metafora delle società occidentali”, spiega Lombardi, “simili a strutture ospedaliere o ospizi mostra cittadini ridotti a pazienti passivamente confinati nelle loro corsie d’ospedale, accuditi da solerti infermieri e orgoglio dell’Amministrazione (ovvero chi governa l’Occidente, ndr) che risuona attuale a chiunque dopo aver vissuto le restrizioni pandemiche”. Il russo però non hai mai apprezzato il libro che Carrère gli ha dedicato. “A proposito del francese, Limonov disse: ‘Gli auguro di finir male. Tutti i grandi scrittori finiscono male!’”. Intervistato da Giuseppe Cruciani a Più Libri più Liberi nel 2019 l’autore a seguito della domanda sulla biografia posta dal conduttore de La Zanzara non ha usato particolari perifrasi. Emmanuel Carrère è figlio di borghesi, “io invece sono un estremista”. Ma i libri, lo sappiamo li leggono i borghesi. “Savenko era ed è tuttora considerato un grande romanziere, ammirato, rispettato e ha fatto scuola”, prosegue il curatore di Grande ospizio occidentale, “mentre Carrère inserisce nel testo ampi passaggi riguardati la sua vita e le sue idee. Specie nel Limonov sembra essersi relativamente poco documentato sulla vita intellettuale e politica del protagonista”. Inoltre in Italia la biografia curata dallo scrittore transalpino non ha mosso il mercato dei libri di Limonov. Il film anestetizza la carica politica del poeta. “Carrère se la cava con ‘per alcuni un eroe, per alcuni una carogna: da parte mia, sospendo ogni giudizio’. A mio parere un banale escamotage per prevenire accuse e polemiche nei suoi confronti”, afferma Lombardi. Un uomo, comunque, controcorrente. “Più che un uomo controcorrente, fu un rivoluzionario, nelle idee e nelle piazze. E incarcerato sia dal vecchio che dal nuovo regime russo”. Allora quando andrete al cinema e le luci in sala saranno spente pensate a Billy Idol e anche voi insieme a Savenko farete Dancing with myself scrivendo con il sangue dell’autore, perché dell’inchiostro non importa a nessuno, il nome di Limonov sul muro lindo dell’Occidente.

Lorenzo Cafarchio Lorenzo Cafarchio su Barbadillo.it