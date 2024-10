La cosa che forse più colpisce dei fatti della dittatura argentina è il loro essere storia recente, recentissima. Così vicina alla nostra quotidianità, ma così difficilmente comprensibili dalle nostre categorie. Eppure sono accaduti realmente e vederli in teatro ci colpisce e, insieme, ci rende consapevoli.

Il testo dello spettacolo, di Roberto Solofria e Antimo Navarra, non si accontenta soltanto di raccontare la crudeltà e la sistematicità delle azioni di repressione della dittatura argentina tra il 1976 e il 1983, ma vuole recuperare le storie di vita dei e delle desaparecidos, delle loro famiglie, dei loro figli.

Il taglio scelto da questo adattamento, liberamente ispirato a tre testi teatrali (“Le irregolari – Buenos Aires Horror Tour” di Massimo Carlotto, “Le solite cose” di Massimo Smith e “Ascoltare Mozart” di Mario Benedetti), è quello di raccontare delle Nonne di Plaza de Mayo, introducendo un tema nuovo: quello del destino dei figli delle donne e degli uomini torturati e uccisi dal regime, spesso in campi di detenzione clandestini. Circa 500 bambini vennero appropriati indebitamente e privati della loro identità, e in molti casi adottati dagli stessi autori delle torture. La dittatura si è presa gioco delle loro vite: solo alcuni, dopo aver vissuto intere vite lontani dalla verità, vengono ricongiunti alla crudezza della loro storia familiare, avendo soltanto brandelli di storie a cui aggrapparsi.

Assistere a tutto questo in scena è un piatto servito crudo, difficile da digerire, ma prezioso e necessario. Il regista non ci risparmia neanche le torture sul palco, rese visivamente in maniera simbolica e forse per questo ancor più violente, rispetto a una rappresentazione iperrealistica sullo schermo.

La scena si apre con un’azione semplice e potente: il disvelamento degli oggetti scenici, coperti da una sottile pellicola in plastica, immagine dei veli che occultano la verità. È una figura irriverente, caricaturale, a prendersi il compito di svelarci i fatti e di accompagnarci in un tour di Buones Aires atipico: scopriamo, guidati da questo “menestrello” contemporaneo, Santiago, l’orrore che si è inciso nelle piazze, nelle strade, negli edifici della città. È dalla sua voce che vengono rivelati i dettagli più crudeli, ma con stile scherzoso e ritmo serrato: una dissonanza aspra, interpretata da Michele Brasilio, e sapientemente resa anche dai costumi di Alina Lombardi, che, insieme a Giulia Contrastato, sceglie per Santiago una giacca decorata asimmetricamente, con le metà a contrasto tra di loro, e un cappello con le foto dei desaparecidos. Santiago saltella con il racconto tra le storie e saltella fisicamente sui cubi della scenografica, ci racconta il bagaglio delle storie di vita e porta sulla scena anche un bagaglio fisico. Questa valigia al centro della scena diventa uno schermo per proiettare filmati e foto originali: recitato, multimediale e musiche ci accompagnano in questa ricostruzione.

Il tour dei luoghi ci porta a conoscerne anche i protagonisti: le due prospettive opposte trovano posto sul palcoscenico, carnefici e torturati. La storia del Capitano ci arriva dritta nella sua violenza e insensatezza: l’interpretazione di Roberto Solofria ci restituisce un uomo sconfitto dalla banalità del male da lui stesso commesso. Nei suoi pensieri si trova l’eco di strane ossessioni, della paura di non essere abbastanza preso in considerazione dai suoi superiori, di vaghe giustificazioni alle torture che egli ripete con parole non sue. “Sono persone molto cattive. E volte non c’è rimedio che spaventarli un poco”. Ne viene fuori un uomo travolto dalla violenza e dalla rabbia che sono diventate routine: le uniche “solite cose” che conosce e con cui riesce a comunicare, anche contro la sua stessa famiglia. Nulla è riparabile nella sua storia vissuta: neanche il fatto di rimanere impunito per i suoi crimini lo libera. La tragicità non è data soltanto da una persecuzione costante di volti e voci del suo passato maligno, ma dall’inspiegabilità dei suoi atti più terribili: il male è qualcosa che può essere evitato da ogni piccola casualità, da una siesta di poco più lunga, nient’altro.

A fare da contraltare è la forza di chi resiste, di chi non si arrende a questo male, di chi continua per anni le ricerche dei propri famigliari o di chi ha avuto il coraggio di esprimere il proprio dissenso al regime, come per la storia di Estela, magistralmente interpretata da Antimo Navarra. La forza del suo essere instancabile è resa dalla semplicità delle parole scelte, dal corpo scenico che assume pose intime e vere, dai pochi ed essenziali oggetti che ci raccontano i travestimenti che le Nonne di Plaza de Mayo indossano per investigare in incognito la sorte dei loro figli e nipoti.

È proprio la storia di uno dei nipoti che chiude il quadro di queste prospettive: la storia di Guillermo, resa con dolcezza e umanità da Paolo Del Peschio, ci restituisce un’ultima angolazione dei fatti, quella di chi non ha colpe e non ha ricordi, di chi al momento dei fatti era solo un neonato. Viene restituita loro la verità, ma ne viene frantumata l’identità, le certezze, gli affetti.

In tutto lo spettacolo non è quindi possibile una conciliazione, rimane sulla scena il dramma e nello spettatore un senso di smarrimento, di mancanza di conforto, acuito dalla scelta degli attori di non accogliere gli applausi, lasciando il palco vuoto a conclusione della performance. Un vuoto che è reale, materico e così viene percepito da chi assiste: sensazione di malessere con cui la regia decide di lasciarci volutamente, nella speranza di far scaturire una consapevolezza nuova, che spinga a dire nunca más, mai più.

Domiziana Cuonzo Domiziana Cuonzo su Barbadillo.it