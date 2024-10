La Rus’ di Kiev – radice della Russia e di altre nazioni slave – era uno Stato medievale, sorto nel IX secolo nella regione delle attuali Ucraina, Bielorussia e parte della Russia europea.

Kiev, la capitale, divenne importante centro politico, culturale e religioso per gli slavi orientali. Forse la Rus’ di Kiev fu fondata da vichinghi (variaghi o norreni), che commerciavano lungo i fiumi che collegavano il Mar Baltico al Mar Nero. “Rus’” verrebbedal norreno “Róþsmenn” o “Rhos”, rematori scandinavi.

I variaghi arrivarono nella regione nel IX secolo, invitati dalle tribù slave locali per stabilire l’ordine e fornire protezione. Il capo Rjurik fu il primo della dinastia che avrebbe governato la Rus’. Suo successore, Oleg di Kiev, spostò la capitale a Kiev nel 882, fondando così la Rus’ di Kiev.

L’età d’oro

Durante il X e l’XI secolo, sotto Vladimir il Grande (980-1015) e Jaroslav il Saggio (1019-1054), la Rus’ di Kiev raggiunse l’apice. Nel 988 Vladimir il Grande convertì la Rus’ al cristianesimo ortodosso, evento fondamentale per la storia delle popolazioni slave orientali, che si legarono all’Impero Bizantino .

Dopo la morte di Jaroslav il Saggio, la Rus’ di Kiev si frammentò per le lotte tra i principi locali, figli e discendenti di Jaroslav. Ciò indebolì lo Stato. Nel 1240 Kiev fu conquistata dai Mongoli: l’era della Rus’ di Kiev finiva e il potere si spostò a nord-est, verso altre città slave, come Novgorod e Vladimir-Suzdal, che in seguito portarono alla formazione del Granducato di Mosca, da cui nasce la moderna Russia.

L’eredità

L’eredità della Rus’ di Kiev è una questione chiave nella storia dell’Europa orientale e continua a influenzare le relazioni tra Russia, Ucraina e Bielorussia. Tutte e tre le nazioni moderne vedono la Rus’ di Kiev come elemento fondamentale di identità storica, ma con interpretazioni diverse.

La Rus’ di Kiev ha originato importanti tradizioni politiche e culturali. La Russia moderna si considera il successore principale di questo antico Stato. Il nome “Ucraina” risale al XII secolo, ma significato e contesto storico subirono cambiamenti. Il termine appare nelle cronache medievali slave orientali, come la Cronaca degli anni passati, riferendosi a una regione di confine o periferica. Il nome deriva dalla parola “kraj” (confine o frontiera), quindi “Ukrajna” si può tradurre “terra di confine”.

Il nome nel Medioevo

Nel XII secolo, Ucraina indicava i margini della Rus’ di Kiev. Il termine ne designava la zona meridionale o sud-occidentale, ai confini con le steppe. Nei secoli successivi venne riferito a parti dell’Ucraina moderna. Durante il dominio polacco-lituano, tra XIV e XVIII secolo, Ucraina erano le terre situate ai margini del Regno di Polonia e del Granducato di Lituania, abitati da slavi orientali.

Durante il periodo cosacco Ucraina era usato con maggiore frequenza per indicare le terre dei cosacchi Zaporoghi, una confederazione militare e politica di slavi orientali lungo il fiume Dniepr. I cosacchi furono cruciali nella lotta contro i dominatori polacchi e turchi e le loro terre furono spesso chiamate Ucraina o Atamanato cosacco.

Nell’Impero

Dopo il trattato di Perejaslav del 1654, in cui i cosacchi ucraini chiesero la protezione dello zar russo, la maggior parte dell’Ucraina entrò gradualmente sotto il controllo dell’Impero. In questo periodo, il termine Ucraina continuò a essere usato, ma a lungo l’area fu più comunemente indicata “Piccola Russia”.

Solo nel XIX secolo, quindi molto tardi, con l’emergere del nazionalismo romantico e la riscoperta delle identità etniche e linguistiche, Ucraina non fu solo una regione, ma anche un’entità nazionale. Gli intellettuali ucraini iniziarono a promuovere lingua, cultura e storia ucraina come distinte da quelle russe e polacche.

Ucraina divenne termine centrale nel movimento nazionale, che voleva l’indipendenza dalla Russia e dall’Austria-Ungheria lungo il XIX e l’inizio del XX secolo. La Repubblica Popolare Ucraina fu proclamata indipendente nel 1917-1920, dopo la rivoluzione.

L’Ucraina divenne repubblica sovietica nel 1922, quando fu inglobata nell’Urss, mantenendo il nome Ucraina nel sistema sovietico. Solo nel 1991, dissolta l’Urss, divenne sovrana. Il resto è cronaca.

Sarmaticus Sarmaticus su Barbadillo.it